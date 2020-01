Kim Kardashian klebt an alle ihre Klamotten ein Foto

Kim Kardashian West archiviert all ihre Outfits. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin verriet nun einen urigen Fashion-Tick von sich selbst: An jedes Outfit, das sie einmal trug, heftet sie ein passendes Foto von dem Event, das sie darin besuchte.

So archiviert sie all ihre besonderen Outfits für den roten Teppich. Ein Fan der Reality-TV-Queen fragte nun auf Twitter interessiert nach, ob sie zum Beispiel all ihre goldenen Mäntel, von denen sie zahlreiche besitzt, behalte: „Eine wichtige Frage, die eine Antwort benötigt ist: Hast du all diese Mäntel in deinem Archiv? Sie sind alle gold!“ Daraufhin antwortete Kim dem Fan und verriet ganz offen, wie sie ihren Kleiderschrank handhabt. „Ich habe jedes einzelne dieser Outfits, alle archiviert mit einem Foto des Looks daran. Mach dir mal keine Sorgen.“

Klimaanlage für die Kleider

Erst kürzlich verriet Kim einen anderen eher seltsamen Kleidungstrick, den sie anwendet. Sie hat nämlich ein temperaturkontrolliertes Lagersystem für jedes Outfit, das sie über ihr Handy steuern kann. „All meine Kleidungsstücke gehen in eine Lagereinrichtung, deren Temperatur kontrolliert wird und ich habe verschiedene Bereiche, zum Beispiel einen für meine Met Gala-Kleider.“ Auch hier hängt jedes Outfit in einem eigenen Kleidersack mit einem Foto von Kim beim betreffenden Event.