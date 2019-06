Kim Kardashian: Kritik an ihrer Kimono-Unterwäsche

Freitag, 28. Juni 2019 09:49 Uhr

Ich-Darstellerin Kim Kardashian West hat sich wegen ihrer neuen Modelinie „Kimono Solutionwear“ Kritik eingehandelt. Traditionsbewusste Japaner sind allerdings regelrecht empört.

US-Fernsehstar Kim Kardashian West (38) hat Ärger mit traditionsbewussten Japanern. Kardashian wies deren Kritik an ihrer neuen Kimono-Modelinie zurück. Es sei nie ihre Absicht gewesen, „Kleidungsstücke zu kreieren oder zu verkaufen, die in irgendeiner Weise der traditionellen Kleidung ähneln oder sie entehren“, sagte das TV-Sternchen am Donnerstag (Ortszeit) der „New York Times“.

Quelle: instagram.com

Allerdings bleibt Kardashian konsequent. Sie denke gar nicht daran, den Namen der Modelinie zu ändern.

Die Ehefrau von Rapper Kanye West hatte zuvor unter dem Namen „Kimono Solutionwear“ eine neue Unterwäsche-Kollektion angekündigt. Nutzer aus Japan warfen ihr deshalb vor, das traditionelle Kleidungsstück zu verunglimpfen. (dpa/KT)