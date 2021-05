Kim Kardashian lässt ihre Kinder nicht „KUWTK“ anschauen

21.05.2021 20:50 Uhr

Alle kennen Kim Kardashians Kinder aus "KUWTK". Aber die kleinen Sprösslinge kennen die Show nicht einmal.

Mit ihrer TV-Show „Keeping Up With The Kardashians“ wurden Kim Kardashian (40) und ihre Familie weltberühmt. Wie die Unternehmerin in der neuen Episode der Show verriet, lässt sie ihre eigenen Kids die Sendung nicht schauen.

Im Gespräch mit Ex-Schwager Scott Disick (37) erklärte sie warum.

Kinder kennen die Show nicht

Tatsächlich ist es sogar so, dass die Kims Kinder die Show nicht einmal kennen. Dass die Kleinkinder Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) noch nie etwas von „KUWTK“ gehört haben, verwundert nicht. Aber auch die Älteste im Bunde, North (7) ist nicht klar, dass sie ein TV-Star ist.

Kim Kardashian erzählt, dass North allerdings schon ikonische Szenen auf TikTok gesehen hat. Mama Kim bringt es aber einfach nicht über Herz, ihr die gesamten Folgen zu zeigen.

Lieber mit als ohne die Eltern

Scott Disick meint, dass er und Kourtney Kardashian (41) ihren gemeinsamen Kindern Mason (11), Penelope (8) und Reign (6) die Serie irgendwann zeigen werden.

Disick sagte: „Das ist dein Leben, das ist deine Vergangenheit. Irgendwann werden sie daran interessiert sein, alles zu sehen. Sie werden es entweder ohne uns oder mit uns tun.“ Er ist nämlich der Ansicht, dann sei es besser, wenn die Promi-Sprösslinge die Episoden zusammen mit ihren berühmten Eltern zu sehen.

Angst vor dem Urteil ihrer Kids

Gegenüber ihrem Ex-Schwager gibt die Unternehmerin zu, regelrecht Angst davor zu haben, ihren Kids die Show zu zeigen. Sie scherzte: „Ich möchte nicht wirklich erklären, wer Kris Humphries (36) ist.“. Dabei handelt es sich um ihren Ex-Mann mit dem sie 2011 für beeindruckend kurze 72 Tage verheiratet war.

Doch Scott Disick spricht ihr Mut zu. „Ehrlich gesagt, die einzige Person, die in der Show schlechten Sch**** gemacht hat, war ich“, sagte er. „Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe wirklich einiges zu erklären.“

Realität Truman-Show

„Keeping Up With The Kardashians“ endet dieses Jahr nach 14 Jahren auf Sendung. Man kann es sich kaum vorstellen, aber für die jüngste Generation der Kardashian-Jenner-Familie wird es das ersten Mal sein, dass ihr Leben nicht im TV zu sehen sein wird. Ihr bisheriges Leben war im wahrsten Sinn des Wortes eine Truman-Show.

„Sie wurden da hineingeboren“, sagte der 37-jährige Scott Disick. „Wenn wir mit Kameras um uns herum geboren würden, würden wir den Unterschied auch nicht erkennen.“

Na, ob die Kinder ein Leben ohne Kamera führen werden, wird sich zeigen. Schließlich unterzeichnete der Kardashian-Klan bereits einen gigantischen neuen Vertrag mit der Streaming-Service Hulu.