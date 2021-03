Kim Kardashian nennt Tristan Thompson ihren Bruder

14.03.2021 21:00 Uhr

Früher Feinde, heute Freunde. Mit ihren Geburtstagsgruß zeigt Kim Kardashian, wie sehr sie Tristan Thompson ins Herz geschlossen hat.

Tristan Thompson feierte am Samstag seinen 30.Geburtstag. Seine berühmte Schwägerin Kim Kardashian (40) ließ es sich natürlich nicht nehmen, dem Profi-Sportler auf Instagram zu gratulieren.

Und ihre lieben Worte überraschten! Die Ich-Darstellerin schätzt den Ex-Mann ihrer Schwester Khloé zwei Jahre nach dem schrecklichen Fremdgeh-Skandal nämlich mehr denn je.

Geplanter Schnappschuss

Zu Tristan Thompsons Ehrentag postet sie ein süßes Selfie von den beiden. Dazu schrieb sie:

„Alles Gute zum 30. Geburtstag Tristan! Ich erinnere mich noch daran, als wir dieses Foto gemacht zu haben. Ich meinte, dass dein Geburtstag vor der Tür steht und wir keine guten Fotos zusammen haben und schlug vor, jetzt eins machen, damit ich es für deinen Geburtstagspost verwenden kann!“

Quelle: giphy.com

Ein Kardashian-Familienmitglied

Weiter heißt es in der Caption zum Foto:

„Ehrlich gesagt bin ich so stolz darauf, dich meinen Bruder nennen zu dürfen! Ich weiß, wir haben viel durchgemacht, aber wir sind stärker und näher zusammengerückt und ich bin dankbar, dass Khloe in dir einen besten Freund hat! Du bist ein toller Dad, Freund und Tänzer! Lebe es in vollen Zügen aus! Hab den besten Geburtstag und genieße jede Minute in diesem Leben!“

Wie schön, dass der Basketball-Spieler aus seinem Fehlverhalten lernte und das Vertrauen des Kardashian-Jenner-Klans zurückgewinnen konnte.

Ein zweites Kind mit Khloé?

Á propos Zurückgewinnen. Tristan Thompson schaffte es nach langem Baggern anscheinend auch wieder in Khloé Kardashians (36) Herz und Bett. Noch mehr sogar. Das On/Off-Paar will ein weiteres gemeinsames Kind.

Im neuen Trailer von „Keeping Up With The Kardashians“ sieht man die beiden ganz offen darüber sprechen. Allerdings soll das Baby nicht natürlich durch Sex entstehen. Khloé spricht stattdessen von sondern mithilfe einer künstlichen Befruchtung und einer Leihmutter.

Warum dieser Schritt? Sind Khloé und Tristan doch kein Paar? Oder befürchtet Khloé Probleme bei der Zeugung? Wir wissen es nicht, sind aber sehr gespannt darauf, ob die Kardashians sich 2022 auf einen Familienzuwachs freuen dürfen!

Galerie

Kommt Kourtney ihr zuvor?

Oder kommt die älteste der Kardashian-Schwestern ihr in Sachen Nachwuchs zuvor? Kourtney sprach in den vergangenen Jahren mehrfach darüber, ein viertes Kind zu wollen – zusammen mit ihrem Ex-Mann Scott Disick (37).

Seit Beginn des Jahres turtelt die dreifache Mutter aber frisch verliebt mit Travis Barker (46) durch Los Angeles. Der Rocker gab im Interview an, es ganz großartig zu finden, jetzt endlich eine Partnerin zu haben, die auch Kindern hat. Klingt ja nach jeder Menge Harmonie! Vielleicht überlegt sich Kourtney jetzt, das vierte Kind lieber mit dem neuen Mann an ihrer Seite in die Welt zu setzen.