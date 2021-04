Kim Kardashian plant großes TV-Comeback

09.04.2021 12:45 Uhr

Kim Kardashian West will nach dem Ende von "Keeping Up With The Kardashians" nicht lange weg vom Bildschirm bleiben.

Die 40-Jährige schockte Fans gewaltig, als sie verriet, dass ihre legendäre Reality-Show in diesem Jahr enden würde, aber sie hat ihnen wieder Hoffnung gegeben. Sie betonte jetzt, dass sie bald wieder auf dem Bildschirm erscheinen werde.

Kim Kardashian kehrt auf Hulu zurück

Auf Twitter schrieb Kim Kardashian: „Wir werden nicht lange weg sein!! Unsere neue Show auf @hulu wird nach der letzten Staffel kommen.“ Bereits im September letzten Jahres verriet Kim, dass die Show zu Ende gehen würde. Sie schrieb damals in einem Statement: „Mit schwerem Herzen haben wir die schwierige Entscheidung als Familie getroffen, uns von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ zu verabschieden.“

Über 14 Jahre mit den Kardashians

Weiter heißt es: „Nach 14 Jahren, 20 Staffeln, Hunderten von Episoden und zahlreichen Spin-off-Shows sind wir allen, die sie all die Jahre lang mitverfolgt haben, mehr als dankbar – durch die guten Zeiten, die schlechten Zeiten, das Glück, die Tränen und die vielen Beziehungen und Kinder. Wir werden die wunderbaren Erinnerungen und unzähligen Menschen, die wir auf dem Weg kennengelernt haben, für immer schätzen.“ (Bang)