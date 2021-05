Kim Kardashian: Rührende Nachricht an den süßen Sohn zum 2. Geburtstag

10.05.2021 16:43 Uhr

Kim Kardashian West verriet, dass ihr jüngster Sohn Psalm "Ruhe und Gleichmäßigkeit" in ihr Leben gebracht hat.

Der kleine Sohn der „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin und Kanye West wurde am Sonntag (9. Mai) zwei Jahre alt und die brünette Schönheit freute sich, an dem Tag gleichzeitig den Muttertag und den Geburtstag ihres Nachwuchses zu feiern.

Kim Kardashian, die mit Kanye zudem die Kids North (7), Saint (5) und Chicago (3) hat, teilte über ihren Account auf Instagram ein neues Foto von Psalm.

Psalm erinnert Kim Kardashian an ihren Vater

Dazu verkündete sie: „Mein Stier-Baby Psalm. Er wird heute am Muttertag zwei Jahre alt. Das ist ein so besonderer Tag, den wir gemeinsam verbringen. Er ist das meiner Kinder, das meiner Meinung nach am armenischsten aussieht, so wie mein Opa und er erinnert mich so sehr an meinen Vater. Er ist das süßeste Baby aller Zeiten!!! […] Psalm – du hast so viel Ruhe und Gleichmäßigkeit in unser ganzes Leben gebracht! Alle deine Cousins und Geschwister lieben dich so sehr! Du bist wirklich die Freude unserer ganzen Crew! Mama liebt dich sooooooo sehr!!!“.

Und auch Kris Jenner, die Oma vom kleinen Psalm, schwärmte von dem „süßen Charakter“ und dem „sanften Geist“ von Kims niedlichem Sohnemann. (Bang/KT)