Kim Kardashian schminkt sich mit Winnie Harlow die Schuppenflechte

Mittwoch, 19. Juni 2019 16:46 Uhr

Kim Kardashian West tut sich für KKW Beauty mit Winnie Harlow zusammen. Die 38-jährige Frau von Rapper Kanye West schließt sich für eine neue Linie mit dem 24-jährigen Catwalk-Star zusammen, der eines der Models mit dem weltweit größten Wiedererkennungswert ist, da er an der Hautkrankheit Vitiligo leidet, bei der Hautstellen ihre Farbpigmente verlieren.

In der neuesten Folge von ‚Keeping Up with the Kardashians‘ verriet Kim die Neuigkeit, indem sie einen Blick hinter die Kulissen eines Kampagnen-Shootings bot, bei dem die beiden auf Sanddünen liegen. In der E!-Serie sagte Kardashian West: „Ich mache eine Kollabo mit Winnie Harlow für KKW Beauty.“

Später bestätigte auch der offizielle Twitter-Account der Sendung die Neuigkeit.

Es verdeckt sogar ihre Schuppenflechte

Dort war zu lesen: „Grüße an die schönen @winnieharlow @KimKardashian #KUWTK“ Die Nachricht folgt, nachdem die brünette Schönheit kürzlich ihre eigene Hautpflegelinie kreierte und betonte, diese sei „seit über einem Jahrzehnt“ ihr „Geheimnis“ und habe dabei geholfen, ihre Schuppenflechte abzudecken, die rötliche Flecken verursacht.

Quelle: instagram.com



Unter ein Foto ihrer Beine schrieb Kim in den sozialen Netzwerken: „Ich bin so aufgeregt, dass ihr meine neue @kkwbeauty Körper-Kollektion ausprobiert. Sie besteht aus 3 unterschiedlichen Produkten (Body-Make-up, flüssigem Body-Schimmer und einem fluffigen Schimmer-Puder). Ich benutze sie alle getrennt voneinander und manchmal alle gemeinsam, abhängig von dem Look, den ich mir wünsche. Das, was oben gezeigt wird, ist das Body-Make-up. Das benutze ich am meisten. Ich mag es nicht immer, wenn meine Beine schimmern. Ich benutze das, wenn ich meinen Hautton verbessern oder meine Schuppenflechte verdecken will. Ich kriege leicht Verletzungen und habe Adern und das war seit über einem Jahrzehnt mein Geheimnis. Ich habe gelernt, damit zu leben und nicht wegen meiner Schuppenflechte unsicher zu sein, aber an Tagen, wenn ich sie einfach verdecken will, benutze ich dieses Body-Make-up.“