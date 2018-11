Kim Kardashian sicher – bei Caitlyn Jenner ist die Hütte aber abgebrannt

Samstag, 10. November 2018 14:50 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West haben wissen lassen, dass sie und ihre Familie sich vor dem Waldbrand, der ihr Haus bedrohte, in Sicherheit bringen konnten. Weniger glimpflich kam aber ihr Stiefvater, ähm Stiefmutter, Caitlyn Jenner davon: Ihr Anwesen ist offenbar abgebrannt.

Kanye West beruhigte am Morgen seine Fans: Er, seine Frau sowie die drei Kinder North, Saint und Chicago seien in Sicherheit vor den Flammen. Er schrieb via Twitter: „Danke für alle Gebete. Unsere Familie ist sicher.“ Die Evakuierung der gesamten kalifornischen Region wegen eines Waldbrandes, der außer Kontrolle geraten war, erfolgte bereits am Donnerstag.

Kim Kardashian schrieb zudem: „Ich habe gehört, dass die Brände unserem Haus in Hidden Hills nahe waren, nun aber eingedämmt sind und aufgehört haben.“

Anwesen in Schutt und Asche

Caitlyn Jenners Haus hingegen wurde US-Berichten zufolge zerstört. Sie verlor demnach ihr Multimillionen-Dollar-Anwesen in Malibu Hills an den Waldbrand. Offiziell wurde bislang nur bestätigt, dass Caitlyn Jenner selbst nichts geschehen ist. Zu weiteren Details konnten sich die Vertreter des Reality-Stars bis dato noch nicht äußern. (CI)