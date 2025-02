Stars Kim Kardashian: Sie und Kanye West wollen „das Beste“ für ihre Kinder

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 11:00 Uhr

Die Stars wollen einfach "das Beste" für ihre Kinder.

Kim Kardashian und Kanye West wollen einfach „das Beste“ für ihre Kinder.

Der 44-jährige Reality-Star war von 2014 bis 2022 mit dem Rapper Kanye verheiratet und hat mit ihm die Kinder North (11), Saint (9), Chicago (7) sowie den fünfjährigen Psalm.

Kim betonte jetzt, dass zwischen ihnen immer gute Stimmung herrsche, wenn sie sich wegen etwas im Zusammenhang mit ihren Kids treffen. In der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘, die am Donnerstag (20. Februar) ausgestrahlt wurde, verriet Kim: „Kanye und ich wollen das Beste für die Kinder. Und wenn wir hier sind und unser Kind unterstützen, dann herrscht immer gute Stimmung.“ In der neuen Episode der Show unterstützten Kim und Kanye ihre älteste Tochter dabei, als sie ihr Bühnendebüt als junge Simba in einer Jubiläums-Konzertproduktion von ‚Der König der Löwen‘ im Hollywood Bowl gab. Kanye wurde dabei beobachtet, wie er das Produktionsteam darum gebeten hat, „die Grafiken zu ändern“, und Kim versicherte dem Team, dass sie eine bessere Show haben würden, wenn sie seinen Rat befolgen.