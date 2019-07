Kim Kardashian: Söhnchen Saint inszeniert sich gekonnt selbst

Sonntag, 21. Juli 2019 19:27 Uhr

Kim Kardashian und Kanye Wests Sohn Saint inszeniert bereits im zarten Alter von drei Jahren seine eigenen Fotoshootings. Mama Kim gab jetzt zu, dass ihr ältester Sohn bereits einige Fähigkeiten von seinen berühmten Familienmitgliedern gelernt hätte.

Der kleine Saint habe die 38-Jährige, die außerdem noch Mutter der Kinder North (6), Chicago (1) und Psalm (2 Monate) ist, darum gebeten, ein Foto zu machen, während er vorgab, neben seinem zwei Monate alten Bruder Psalm zu schlafen. Auf dem niedlichen Bild schmiegt sich Saint, gekleidet in einen Spider-Man-Pyjama, mit geschlossenen Augen an seinen kleinen Bruder.

Quelle: instagram.com

Saint inszeniert schöne Momente

Kim Kardashian enthüllte nun, dass Saint das Bild komplett gestellt habe – also ganz die Mutter! „Saint sagte, er wird so tun, als würde er mit seinem Bruder schlafen. Er möchte immer ein Bild, das einen besonderen Moment festhält. Du hast keine Ahnung, wie süß meine Jungs sind!“

Die Fans des „Keeping Up With The Kardashian“-Star scheinen jedenfalls begeistert zu sein von dem gestellten Foto. Einer kommentierte: „Dieses Bild ist einfach alles“. Und ein anderer schrieb: „Absolut schön“. Ein weiterer Fan schwärmte: „Zwei Engel, Gott segne sie“.

Kim und Kanye begrüßten am 9. Mai dieses Jahres den kleinen Psalm. Er ist ihr viertes Kind und das zweite, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde.