Kim Kardashian: Sohn Saint hatte Corona

22.05.2021 10:09 Uhr

Neues von der berühmtesten Ich-Darstellerin der Welt: Kim Kardashians Sohn hatte Corona.

Der „Keeping Up with the Kardashians“-Star reichte im Februar nach fast sieben gemeinsamen Jahren die Scheidung von dem 43-jährigen Rapper ein, mit dem sie die Kinder North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) hat.

Auch North infiziert?

In der aktuellen Folge ihrer Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashians“ enthüllte das Model jetzt, dass ein Familienmitglied Corona hatte. In einem TV-Clip offenbart Kim Kardashian einer anderen Person: „Sainty ist gerade positiv auf Covid[-19] getestet worden. Und North sagt, dass sie sich krank fühlt.“

Und wenig später erklärt sie: „Ich versuche, nicht alle komplett verrückt zu machen, aber ich bin sehr besorgt.“ Ein Insider hatte vor kurzem behauptet, dass die 40-jährige Geschäftsfrau nun viel Zeit mit ihren vier Kindern verbringt und sich mit verschiedenen Arbeitsprojekten beschäftigt. Generell gehe ihr Leben vorwärts und sie wolle nicht mehr zurückschauen.

Kim Kardashian steht vor Scheidung

Der Insider sagte gegenüber „Entertainment Tonight“: „Kim konzentriert sich zu diesem Zeitpunkt wirklich auf ihre Familie. Kim ist die meiste Zeit bei den Kindern. Die Kinder und sie genießen es, gemeinsam im Freien zu spielen und sie alle verbringen eine Menge Zeit mit ihren Cousins. Kim liebt es, sie beschäftigt, kreativ und in Bewegung zu halten.“ Der Nahestehende fügte auch hinzu: „Kim ist weiterhin eine großartige Mutter und konzentriert sich auf die Arbeit. Sie hat eine Menge an kommenden Projekten, auf die sie sich sehr freut. Ihr Leben befindet sich definitiv im Aufschwung.“ (Bang/KT)