Kim Kardashian stellt klar: North hat noch keinen festen Freund

Montag, 18. Februar 2019 20:42 Uhr

It-Girl Kim Kardashian (38) machte am Sonntagabend deutlich klar, dass Tochter North (5) keinen festen Freund hat. In den letzten Tagen kam immer wieder das Gerücht auf, dass ihre älteste Tochter ihren ersten Freund hätte. Angeblich den siebenjährigen Sohn von Rapper Consequence (41), Caiden Mills.

Consequence postete jedenfalls am 10. Februar ein Bild auf Instagram, dass seinen Sohn zeigt, wie er North auf der Geburtstagssause für Kylie Jenners (21) Tochter Stormi (1) im Arm hält. Dazu schrieb er „Angebändelt” und schon brodelte die Gerüchteküche. Natürlich lächerlich das Ganze.

„Ist das Ihr Ernst?”

Kim Kardashian äußerte sich erst nicht dazu, bis sie beim Verlassen der „Hollywood Beauty Awards” am Sonntag von einer Reporterin auf dem roten Teppich direkt angesprochen wurde.

Quelle: instagram.com

„Ist es nicht zu früh für North, einen festen Freund zu haben?”, fragte die Journalistin frei heraus. Kim war nahezu entsetzt über diese dämliche Frage und antwortete: „Sie hat keinen festen Freund. Ist das Ihr Ernst? Sie ist fünf!”

Jungs sind noch kein Thema

Tatsächlich verbringt die kleine North ihre Zeit auch eher mit Mami und ihrer Schwester, als mit irgendwem sonst. Das zeigte sich auch früher am Sonntag, als Kim Bilder ihrer zwei Mädchen auf Instagram postete. Chicago (1) und North, beide noch in Schlafsachen, sitzen dort nebeneinander auf einer Treppe des Hauses der Familie. North bietet ihrer kleinen Schwester die Hand an, ganz die große Schwester eben.

Quelle: instagram.com

Bis es bei der Fünfjährigen so weit ist, dass sie ihren ersten Freund mit nach Hause bring, vergehen hoffentlich noch einige Jahre. Rapper Consequence hat unterdessen die Bildbeschreibung seines Instagram-Fotos geändert. Unter dem Bild heißt es jetzt ganz neutral:„Caiden x North auf Stormi’s erster Geburtstagsparty“