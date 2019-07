Kim Kardashian: Studiert sie eigentlich noch Jura?

Mittwoch, 3. Juli 2019 16:45 Uhr

Im April wurde bekannt, dass Kim Kardashian Jura studiert und Anwältin werden möchte. Dass sie dafür von allen Seiten belacht wurde, ist kein Wunder, doch das TV-Sternchen meint es offenbar echt ernst. Sie geht nach wie vor brav zum Unterricht.

Zugegeben, die Vorstellung, wie Kim Kardashian im Leoparden-Ganzkörperanzug Paragraphen büffelt, scheint skurril, aber sie tut es wirklich. Erst am Dienstag wurde Kim in Sneakern und einer XXL-Schlangenaufdruckjacke auf dem Weg zum Unterricht abgelichtet. Im Arm, einen dicken Stapel Bücher. Sehr vorbildlich.

Sie studiert 18 Stunden die Woche

18 Stunden in der Woche besucht Kim eine private Schule, um ihrem Traum ein Stückchen näher zu kommen. In diesem Sommer stehen auch schon die ersten Prüfungen an und sie könne das erste Mini-Examen schaffen.

Die 38-jährige hat nie das College beendet, kann jedoch trotzdem Jura studieren, dass ist in Amerika in einigen Bundesstaaten möglich. Dafür benötigte sie lediglich eine Prüfung und natürlich viel Geld, für die teure Privatschule. Dazu gönnte sie sich zwei persönliche Mentoren, die sie auf dem Weg begleiten.