Kim Kardashian: Termine macht sie via Social Media

Kim Kardashian West lässt Gesichtsexpertin Joanna Czech über die sozialen Netzwerke wissen, wann sie sich eine Behandlung wünscht. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star weiß, dass er sich immer auf die Promi-Kosmetikerin verlassen kann, zu deren Klienten außerdem Bella Hadid, Busy Phillips, Kate Winslet und Uma Thurman zählen.

‚Refinery 29‘ offenbarte Joanna nun, Kim informiere sich immer über die sozialen Netzwerke darüber, wann die Expertin in der Stadt ist. Sie erklärte: „Kim erreicht mich persönlich über direkte Nachrichten und fragt: ‚Bist du in New York?‘ Ich verspreche ihr, dass ich sie immer wissen lasse, wenn ich in L.A. bin.“ Unterdessen brachte Kardashian West kürzlich erst ihre von den „90ern inspirierte“ neue KKW Beauty-Kollektion auf den Markt.

Der 38-jährige Reality-TV-Star wird oft dabei gesichtet, wie er alte Couture-Looks aus der legendären Dekade aufträgt, die zuvor von Supermodels wie Helena Christensen und Naomi Campbell auf dem Catwalk präsentiert wurden.

Über ihre neue Make-Up-Kollektion

Nun kreierte die brünette Schönheit eine „nostalgische“ Make-up-Linie, die als Hommage an ihre liebste Mode-Era fungiert.

Auf Instagram schrieb Kim: „Ich bin so aufgeregt, meine neue von den 90ern inspirierte Kollektion aus rein matten Formeln bekanntgeben zu können – Die Matte Smoke- & Matte Cocoa-Kollektionen!!! Ich hole mir viele Make-up-Inspirationen aus den 90ern und liebe, wie nostalgisch diese ganze Kollektion ist. Die Kollektion beinhaltet 2 10-teilige Lidschatten-Paletten, 6 Lippenstifte mit einer brandneuen matten Formel, 6 Lipliner und 5 Eyeliner. Matte Smoke & Matte Cocoa sind zwei komplett unterschiedliche Farbkollektionen, also gibt es viele Looks, die man mit dieser Kollektion kreieren kann. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr sie ausprobiert!!! Am Start auf kkwbeauty.com am Freitag, 16.8. um 12 Uhr pazifischer Zeit #kkwbeauty“