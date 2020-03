Kim Kardashian trauert um hingerichteten Häftling

Kim Kardashian hat sich in den sozialen Medien bestürzt über den Tod eines Häftlings geäußert. Vorher hatte sie versucht für den verurteilten Mörder eine Begnadigung zu erwirken. Ihr Last-Minute Einsatz war umsonst.

Quelle: instagram.com

Realitystar und Teilzeitaktivistin Kim Kardashian West (39) ist bestürzt über die Hinrichtung eines Häftlings. „Ruhe in Frieden Nate Woods“, schrieb die 39-Jährige Donnerstagabend auf Twitter. Sie teilte einen Beitrag mit den Worten: „Was dir (…) geschehen ist, ist ein großer Fehler und eine Tragödie.“

Vor der Hinrichtung hatte Kardashian in mehreren Posts die Entwicklungen in dem Fall des in Alabama verurteilten Mörders dokumentiert und sich für eine Begnadigung eingesetzt. Dazu schrieb sie auf Twitter unter anderem: „Nate wird für eine Tat sterben, die ein anderer Mann gestanden hat und zu der dieser sagte, Nate habe damit nichts zu tun.“ Laut Verurteilung soll Nathaniel Woods 2004 drei Polizisten erschossen haben, schreibt das US-Promiportal „People“.

Nate will die for a crime another man confessed to and says Nate had nothing to do with. My heart and prayers are with Nate and his family and all the advocates who worked tirelessly to save his life.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 6, 2020