Kim Kardashian und Kanye West huldigen Celine Dion

Kim Kardashian scheint in den letzten Wochen nur Grund zum Feiern zu haben. Diesen Monat begrüßte sie ihr viertes Kind namens Psalm West (ausgetragen von einer Leihmutter) in der Familie und feierte mit ihrem Liebsten Kanye West den gemeinsamen fünften Hochzeitstag.

Und jetzt erfreute der die Göttergattin am Samstag auch noch mit einem Überraschungstrip nach Las Vegas. Das Reality-Starlet dokumentierte natürlich sofort auch in ihrer Instagram-Story, dass sie beide einem Konzert von Sängerin Celine Dion beiwohnen durften.

Kim erschien in einem hautengen weißen Catsuit, der mit Kristallen und cremefarbenen Perlen verziert war. Die Mutter von vier Kindern hielt sich aufgrund des sehr gewagten Looks mit Accessoires zurück, damit die auch ja nicht von ihrem glitzernden Look ablenkten. Stattdessen trug sie ein Paar weiße Stiefel mit hohen Absätzen.

Kim Kardashian's Hubby Kanye West Surprises Her With Date to See Céline Dion – E! Online https://t.co/IparoJHEIa — Kanye West (@Kanye_Yezzus) 26. Mai 2019

Fünfter Hochzeitstag

Nach der Show gingen Kim und ihr Rapper-Ehemann auch noch hinter die Bühne, um Celine Dion persönlich zu treffen. Die sah ebenfalls unglaublich aus, in ihrem goldenen Barock-Anzug und passenden Cowboystiefeln.

Besser kann ein (Nach)-Hochzeitstag ja gar nicht laufen. Zu diesem Anlass postete Kim übrigens seltene Fotos von der Hochzeit des Paares in der historischen Festung Forte di Belvedere aus dem 16. Jahrhundert, auf einem Hügel in der Nähe des Flusses Arno in Florenz, Italien. „Heute vor 5 Jahren habe ich meinen besten Freund geheiratet“, schrieb sie unter die Bilder.

Quelle: instagram.com