06.01.2021 08:55 Uhr

Kim Kardashian und Kanye West: Kommt jetzt doch bald die Scheidung?

Trotz Eheberatung wird eine Scheidung immer wahrscheinlicher: Wie US-Medien nun berichten, stehen Kim Kardashian und Kanye West vor der endgültigen Trennung.

Wie steht es um die Ehe von Kim Kardashian (40, „Keeping Up With The Kardashians“) und Kanye West (43, „My Beautiful Dark Twiste“) wirklich? Nachdem es in den letzten Monaten zumindest den Anschein machte, dass die beiden ihre Probleme beseitigt haben könnten, melden nun US-Medien doch die bevorstehende Trennung. Wie die Webseite von „Entertainment Tonight“ unter Berufung auf einen Insider berichtet, denkt Kardashian derzeit sogar wieder über eine Scheidung nach. Eine Eheberatung habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Kardashian und West würden seit Monaten ein getrenntes Leben führen. Derzeit wolle sie ausloten, was in Zukunft das Beste für die gemeinsamen Kinder sei. West hingegen würde immer noch an der Ehe festhalten wollen. Kardashians größtes Problem sei, dass sie sich auch um ihren an einer bipolaren Störung leidenden Ehemann kümmern müsse, das würde sie überfordern. Nun wolle sie sich ausschließlich darauf konzentrieren, die Kinder großzuziehen und ihre eigene Karriere weiterzuführen.

Auch eine andere Quelle habe die massiven Eheprobleme bestätigt, heißt es in dem Bericht weiter. Dieser Insider berichtete ebenfalls, dass die Eheberatung keinerlei Fortschritte bringen würde. Kim und Kanye würden sich zwar für immer lieben, möglicherweise aber dennoch bald die Ehe offiziell beenden. Das Gute an der Sache sei: Es gäbe keinerlei Streitigkeiten, alle Probleme würden offen angesprochen und gemeinsam diskutiert.

(dr/spot)