29.10.2020 12:37 Uhr

Kim Kardashian: Und wieder lachen alle über ihren sechsten Zeh!

Schon vor über einem Jahr kamen die ersten Gerüchte auf: Hat Kim Kardashian wirklich sechs Zehen? Nun tauchte wieder ein sehr verdächtiges Foto auf.

Vor über einem Jahr rührte Kim Kardashian gemeinsam mit Schwester Kylie Jenner die Werbetrommel für ein neues Parfum. Auf dem Kampagnenfoto fiel den aufmerksamen Fans aber direkt etwas seltsames auf. Ist Kim wirklich ein Alien mit sechs Zehen?

Alle rätseln über ihre Füße

Viele Follower konnten ihre Gedanken nicht bei sich halten und in den Kommentaren wird Kims sechster Zeh mehrfach diskutiert. Sogar Promi-Blogger Perez Hilton fragt sich, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.

Ist das echt ein Photoshop-Fail oder ein Fehler von Mutternatur? Es wäre nicht das erste Mal, dass Kim mit Photoshop nachgeholfen hätte, um ein Bild noch perfekter zu gestalten.

Hallo, sechster Zeh!

Nun postete Kim anlässlich ihres 40. Geburtstag eine Reihe neuer Bilder von ihrer flotten Insel-Sause und da fällt einigen Fans erneut ihr sechster Zeh auf.

Auf einem neuen Bild trägt sie ein hautenges Midi-Kleid mit Balconet-Ausschnitt und dazu ganz abartige Jesus-Latschen. Und in den Gummi-Tretern ist deutlich zu erkennen, dass sich an ihrem einen Fuß tatsächlich ein sechster kleiner Zeh versteckt. Also doch!

Mehr zum Thema:

Fans sind sich unsicher

Bei Twitter wird aktuell schon wild darüber diskutiert, ob sie nun einen sechsten Zeh hat oder hier eine optische Täuschung am Werk ist. Einer schreibt: „Hat sie jetzt nun sechs Zehen?“

Die Fans und Fuß-Spezialisten sind sich nach wie vor nicht einig darüber, vor allem auch, weil Kim vor rund einem Monat in einem Video ihre ganz normalen Füße und fünf Zehen zeigte.

Sie klärt auf

Im September postete sie in ihrer Insta-Story ihre Füße in Großaufnahme – ein Träumchen für alle Fuß-Fetischisten. Damals erklärte sie: „Alle denken ich habe einen sechsten Zeh und das finde ich sehr verrückt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage über meine Füße, denn ich habe wirklich nur fünf Zehen an jedem Fuß!“

Ihr „sechster Zeh“ sei lediglich eine optische Täuschung und sei nur Haut und ihr seitlicher Fuß, der zum Vorschein kommt, wenn sie offene Schuhe trägt…

Übrigens, im Hause Kardashian/Jenner scheint allgemein etwas mit den Füßen der Damen nicht zu stimmen. Auch Kylie musste sich vor einigen Monaten wegen eines kurzen Zehs rechtfertigen!

(TT)