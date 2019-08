Kim Kardashian: Ungeschminkt im Familien-Modus

Reality-Darstellerin Kim Kardashian (38) zeigt sich meist nur top gestylt. An diesem Wochenende zeigte sich die Ehefrau von Kanye West (42) jedoch ungeschminkt mit ihrem jüngsten Spross Psalm (3 Monate) auf Instagram.

Miss Kardashian teilte ein süßes Kuschel-Bild von sich und Psalm. Farblich aufeinander abgestimmt, wie sie es mit all ihren Kindern meist tut, dieses mal in orange. Überraschenderweise aber ohne aufwendiges Make-Up, wie sie es sonst so häufig trägt. Nein, Frau Kardashian-West zeigt sich quasi oben ohne, nämlich ungeschminkt.

Quelle: instagram.com

„Das beste Baby“

Zu dem süßes Schnappschuss schreibt Kim: „Mein kleiner Mann ist der Süßeste aller Zeiten! Er ist ehrlich gesagt das beste Baby“. Die 38-jährige ist bereits vierfache Mutter, doch ihr jüngster Sohn Psalm West scheint ihr Glück perfekt zu machen. „[Er] schläft die ganze Nacht durch und ist bei weitem mein Ruhigstes [Baby]. Wie bin ich so glücklich geworden?” Ihr Mutterglück scheint die Ich-Darstellerin zu komplettieren, besonders dieses Wochenende zeigte sie sich auf Instagram auf mehreren Bildern im Kreise ihrer Kinder.