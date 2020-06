Kim Kardashian: Verkauft sie jetzt ihre Beauty-Labels?

Kim Kardashian könnte Anteile ihres Beauty-Labels verkaufen. Aktuell ist die „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin in Gesprächen mit Coty Inc., um eine mögliche Zusammenarbeit zu diskutieren.

Der börsennotierte Kosmetikkonzern ist ihr auch zuvor nicht fremd gewesen, da diesem bereits 51% der Anteile an Kylie Jenners Beauty-Marke Kylie Cosmetics gehören.

Macht sie es wie ihre Schwester?

Könnte Kim nun dem Beispiel ihrer kleinen Halbschwester folgen und Teile ihres Unternehmens KKW Beauty verkaufen? Laut der „Page Six“-Kolumne der „New York Post“ hat Peter Harf, der Geschäftsführer von Coty Inc. in einem Konferenzanruf gesagt: „Kris Jenner und ich sind gute Freunde.“

Und weiter: „Ich denke, ich bin sehr stolz, dass die Jenner-Familie mit uns zusammenarbeitet und dass wir Zugang zu ihnen und all den anderen Menschen haben, die große Meinungsführer auf Social Media sind. Ich könnte konkreter werden, aber das ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.“

Die Firma legte später offen, dass sie sich aktuell in Gesprächen mit Kim Kardashian befinde und dass es dabei um eine mögliche Zusammenarbeit „mit Respekt für bestimmte Beauty-Produkte“ ginge.

Mehr Details wurden aber noch nicht verraten. Kylie verkaufte letzten November 51% ihres Unternehmens an Coty Inc. für die stolze Summe von 535 Millionen Euro. (Bang)