Stars Kim Kardashian: Verstorbener Vater wäre ‚echt angep***t‘ von ihr

Kim Kardashian at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin räumt ein, dass ihr Vater vermutlich auf viele Dinge nicht stolz wäre.

Kim Kardashians Vater wäre stinksauer auf sie, wenn er noch am Leben wäre.

Die 44-jährige Reality-TV-Darstellerin ist in den letzten 20 Jahren zu einem der erfolgreichsten Stars in der Entertainment-Branche aufgestiegen. Doch sie gab zu, dass ihr Vater Robert Kardashian – der 2003 an Speiseröhrenkrebs starb – ihr vermutlich „Hausarrest“ gegeben hätte, wenn er wüsste, was sie alles getan hat.

In der Folge von ‚The Kardashians‘ am Donnerstag (27. März) gestand der Star: „Er war sehr verspielt und lustig, aber er wäre wegen vielen Dingen echt angep***t. Ich hätte schon längst lebenslangen Hausarrest!“

Kims jüngere Schwester Khloé äußerte sich ebenfalls dazu und meinte, dass ihr verstorbener Vater einige ihrer öffentlichen Aktionen nicht befürwortet hätte. Außerdem glaubt sie, dass sie und ihre Geschwister vielleicht einige der „dummen Entscheidungen“, die sie im Laufe der Jahre getroffen haben, vermieden hätten, wenn er noch am Leben wäre.

Die 40-Jährige erklärte: „Ich bin sicher, dass er von manchen unserer Eskapaden nicht allzu begeistert wäre. Aber ich denke auch, dass wir anders gewesen wären, wenn er noch hier wäre. Vielleicht hätten wir dann einige der dummen Entscheidungen nicht getroffen. Wer weiß?“

Kourtney, die älteste der drei Kardashian-Schwestern, zeigt sich dagegen überzeugt, dass ihr Vater stolz auf sie wäre – vor allem darauf, dass sie alle ihre eigenen Familien gegründet haben und als Geschwister weiterhin eine enge Bindung pflegen. Die 45-Jährige sagte: „Er würde definitiv bei unseren Streichen mitmachen. Er wäre super stolz auf die Familien, die wir geschaffen haben, und darauf, dass wir alle so eng geblieben sind.“ Robert Kardashian war von 1978 bis 1991 mit Kris Jenner verheiratet und bekam mit ihr auch Sohn Rob Kardashian (38).