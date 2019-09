Kim Kardashian warnt Kourtney: „Ich habe Angst um dein Leben“

Die neue Staffel von „Keeping Up with the Kardashians“ verspricht dramatischer zu werden als je zuvor. Man braucht bloß Kim Kardasian zu fragen…Oder lieber Kourtney?

Im Trailer zur neuesten Staffel entdeckt Kim nämlich eine kleine kahle Stelle auf Kourtney Kardashians Kopf und ist daraufhin so verängstigt, dass sie kaum die Worte findet, um ihrer Schwester davon zu erzählen.

„Kourtney, du hast einen wirklich großen Fleck auf der Oberseite deines Kopfes“, versucht die 38-Jährige zu erklären, während sich ihre Augen erschrocken weiten. „Guck doch mal, Kourtney. Oh mein Gott, ich habe Angst um dein Leben. Hast du das gesehen?“

Loch im Kopf?

„Nein, aber ich fühle es“ antwortete Kourtney, die während des Gesprächs neben ihrer Schwester auf dem Boden sitzt. „Es ist ein Loch in meinem Kopf. Ich schwöre, es ist von meinem Pferdeschwanz, es war so eng, dass ich so eine Beule am Kopf bekommen habe“, erklärte sie .

Das Ganze soll in der Nacht passiert sein, als sie sich für die Amfar-Gala in New York Gala im Februar die Haare zu einem extrem engen, hohen Pferdeschwanz hochgebunden hatte.

„Deine Haare sind weg!“

„Kourtney, deine Haare sind weg“, geriet daraufhin die Queen of Reality in Panik. „Du hast eine Glatze. Du musst sofort ins Krankenhaus!“

Ihre Schwester hielt das offenbar jedoch nicht für einen so großen Notfall. „Ich gehe nicht ins Krankenhaus“, antwortete sie in aller Seelenruhe.

Es ist nicht der erste Gesundheitsschreck, den Kim Kardashian in den Staffel erlebt. Die Fashion-Mogulin und Mutter von vier Kindern glaubt nämlich, dass sie Lupus hat. In einem Teaser ist zu sehen, wie Kim auf dem Weg zu einer Arztpraxis ist, um Röntgenaufnahmen machen zu lassen. „Ich fühle das in meinen Knochen. Ich habe wahrscheinlich Lupus “, sagt sie im Trailer.