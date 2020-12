Kim Kardashian West beschenkt 1000 Fans mit Geld

22.12.2020 10:30 Uhr

Reality-TV-Star Kim Kardashian West beschenkt 1000 Fans zu Weihnachten mit jeweils 500 Dollar - weil "2020 wirklich hart war".

Großzügige Geste von US-Reality-TV-Star Kim Kardashian West (40): Sie will ihren Fans Geld zu Weihnachten schenken, wie sie auf Twitter bekanntgab. „Hey Leute! 2020 war hart und viele machen sich Sorgen, wie sie die Miete bezahlen oder Essen auf den Tisch bringen können – ich möchte die Liebe verbreiten, indem ich 1000 Menschen 500 Dollar schicke“, erklärt sie ihren Followern. Das Geld, umgerechnet etwa 409 Euro, kann bekommen, wer ihr seinen „$cashtag“, Kontonamen auf der Cash-App-Plattform, schickt. Kim Kardashian Wests Vermögen wird laut „Forbes“ aktuell auf umgerechnet 637 Millionen Euro geschätzt.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday ?? #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020