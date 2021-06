Kim Kardashian zeigt diese neue Familienfoto – ohne Kanye

07.06.2021 16:45 Uhr

Kim Kardashian West hat ein neues Familienporträt geteilt, auf dem ihr Ex-Ehemann Kanye West nicht zu sehen ist.

Die „Keeping Up with the Kardashians“-Schönheit hat das professionelle Schwarz-Weiß-Foto von ihrem Shooting mit ihren vier Kindern über ihren Account auf Instagram gepostet.

Neues Schwarzweiß-Familienfoto

Auf der schönen Aufnahme wiegt Kim Kardashian Söhnchen Psalm, der im Mai 2019 geboren wurde und North (7) und Chicago (3) sind zu ihrer Linken und Saint (5) zu ihrer Rechten zu sehen. Die Mutter von vier Kindern untertitelte den Beitrag mit den Worten: „Baby Love“. Obwohl sie sich scheiden lassen werden, sollen Kim und der ‚Heartless‘-Rapper Kanye immer noch gut miteinander „auskommen“. Die 40-jährige Reality-Darstellerin reichte im Februar nach fast sieben gemeinsamen Jahren die Scheidung von dem 43-jährigen Hip-Hop-Künstler ein, aber die beiden versuchen wegen ihrer Kinder, sich weiterhin gut miteinander zu verstehen.

Kim und Kanye verstehen sich

Und auch Insider bestanden kürzlich darauf, dass Kim „sehr glücklich“ darüber sei, mit Kanye West „die Dinge ruhig halten“ zu können.

Ein dieser Alleswisser erklärte: „Kim und Kanye verstehen sich. Beide sind ihrer Verpflichtung treu geblieben, dabei die beste Situation für die Kinder zu schaffen. Kim ist sehr froh, dass es ihnen gelungen ist, die Dinge ruhig zu halten. Sie findet, dass Kanye ein guter Vater ist.“ (Bang)