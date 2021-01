08.01.2021 14:15 Uhr

Kim Kardashians Mega-Deal: 200 Millionen Dollar aus Deutschland!

Kann Superstar Kim Kardashian eigentlich noch reicher werden? Oh ja, das kann sie. Erst kürzlich schloss die super erfolgreiche Unternehmerin einen Mega-Deal ab und kassierte stolze 200 Millionen US-Dollar.

Kim Kardashians (40) geschätztes Vermögen liegt bei 325 Millionen US-Dollar. Jetzt kann der Instagram-Star und die Vierfach-Mama nochmal 200 Millionen US-Dollar oben drauf rechnen. Die ergatterte sie nämlich gerade erst durch einen fetten Deal.

Seit drei Jahren gibt es KKW Beauty

Im Jahr 2017 rief Kim Kardashian ihr Beauty-Imperium KKW Beauty ins Leben. Darunter verkauft sie unter anderem Lippenstifte, Foundation, Lidschatten, Mascara, Bronzer und viele weitere Kosmetikartikel. Die Preise liegen in etwa zwischen 10 und 50 Dollar und sind so erschwinglich für jedermann. Drei Jahre nach der Gründung ihrer Make Up-Firma kann sich die 40-Jährige eine erfolgreiche Unternehmerin nennen.

Sie verkaufte Firmenanteile

Für die 40-Jährige könnte es karrieremäßig derzeit nicht besser laufen. Obwohl es KKW Beauty gerade mal seit drei Jahren gibt, verkaufte Kim Kardashian kürzlich 20 Prozent ihrer Firmenanteile an den US-Kosmetikkonzern Coty. Für die 20 Prozent an der Make-up-Firma greift Coty tief in die Tasche. 200 Millionen Dollar waren ihnen die Firmenanteile wert. Ein krasser Deal für die erfolgreiche Unternehmerin.

Kim ist stolz auf ihr Beauty-Imperium

In einer Pressemitteilung spricht Kim Kardashian über ihren Mega-Deal mit Coty und erzählt, wie stolz sie auf ihre eigenes Make-Up-Label ist: „Ich bin so stolz darauf, wie die Marke KKW in den letzten vier Jahren gewachsen ist, und ich freue mich darauf, mit Coty in Punkten der Innovation, Weiterentwicklung und der Fähigkeit zu feilen und dadurch Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen.“

Hinter Coty steckt diese deutsche Milliardärsfamilie

Wer steckt eigentlich hinter dem riesigen US-Kosmetikkonzern Coty? Es ist tatsächlich die deutsche Milliardärsfamilie Reimann. Die Reimanns sind ab sofort stolze Besitzer von 20 Prozent der Firmenanteile von Kims Beauty-Label KKW. Doch das sind nicht die einzigen Anteile von berühmten Labels, die sich Coty geschnappt hat. Die Familie Reimann besitzt ebenso Anteile an mehreren Marken-Parfüms, wie Chloé, Balenciaga, Bottega Veneta, Miu Miu, GUESS, Calvin Klein und Davidoff und viele mehr.

Privat läuft es nicht so gut

Während es geschäftlich nicht besser laufen könnte für Kim, ist ihr Privatleben dagegen das reinste Chaos. Seit längerem wird spekuliert, dass sich die 40-Jährige und ihr noch Ehemann Kanye West scheiden lassen sollen. Dann müsste geregelt werden, wer das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder und das Luxusanwesen im kalifornischen Calabasas bekommt. Kim soll bereits die sehr berühmte Scheidungsanwältin Laura Wasser eingestellt haben.

(TSK)