Kim Tränka ist „Prince Charming“: Das verrät sein Instagram-Profil

„Prince Charming": Das verrät sein Instagram-Profil über Kim Tränka

29.04.2021 09:05 Uhr

Endlich ist es soweit: TVNow enthüllt den zukünftigen „Prince Charming". In der dritten Staffel der Kuppelshow wird Kim Tränka nach der großen Liebe suchen. In Griechenland werden 20 Single-Männer um das Herz des Sportliebhabers kämpfen.

Blonde lange Haare, braun gebrannte Haut und einen durchtrainierten Körper: Kim Tränka (31) ist der neue Prince Charming. Mit seinem coolen Surfer-Look lässt der Automobilkaufmann bereits vor der Ausstrahlung der Gay-Dating-Show einige Herzen höher schlagen. Dass der zukünftige Krawattenverteiler das Klischee eines waschechten Abenteurers voll und ganz erfüllt, beweist der Instagram-Account des Junggesellen.

Er liebt es, zu reisen

Paris, London, Thailand oder Bali – der neue Dating-Prinz war schon überall. Denn Kim Tränka hat nicht nur ein Faible für Gerüche, sondern auch für abenteuerlustige Reisen. Der Blondschopf liebt es, die Welt zu erkunden. Das verraten seine Story-Highlights auf Instagram. Ob er schon bald einen Partner gefunden hat, der ihn zukünftig auf seine Trips in ferne Länder begleiten wird? Die Auflösung, für welchen Single-Kandidaten sich der 31-Jährige entscheiden wird, kommt im Spätsommer. Denn sind wir mal ehrlich, zu zweit zu reisen ist doch viel schöner als alleine.

Corona macht ihm zu schaffen

Unter einem Foto, welches Tränka in der Sonne liegend zeigt, drückt er seine Gefühle zu der aktuellen Corona Pandemie aus. „ES GAB EINE ZEIT… in der wir uns auf den nächsten Urlaub gefreut haben. Eine Pause vom Alltag, einfach mal runterkommen und entspannen. Die Sonne auf der Haut, das kühle Wasser an den Füßen.

In den aktuellen Situation freuen wir uns über gelockerte Kontaktbeschränkungen und dass unser Alltag Stück für Stück wieder kommt“, kommentiert der 31-Jährige den Post. Das Reisen fehlt dem blonden Surfer-Boy am meisten. Seine Abenteuer als neuer „Prince Charming“ in Griechenland kommt also gerade richtig.

„Nichtsdestotrotz kann ich es kaum abwarten die nächsten Reiseziele zu suchen, den Reisepass stets griffbereit zu haben und im Flieger mit hundert anderen Fernweh geplagten Menschen in Richtung Sonne zu fliegen“, schreibt Kim weiter.

Kim hat eine spirituelle Seite

Während der Automobilkaufmann aus Bremen in der Vergangenheit Auszeiten in exotischen Ländern genießt, beweist Kim, dass er eine sehr spirituelle und philosophische Seite an sich hat. Aus seinem Bali-Urlaub postet der Single ein Zitat aus dem Buch „Das Café am Rande der Welt“, welches den Sinn des Lebens behandelt. „Um ganz wir selbst zu sein, müssen wir unser wahres Selbst zulassen. So einfach ist das. Es liegt nur an uns, wenn es schwer erscheint – John Strelecky“, veröffentlicht der Abenteurer in seiner Instagram-Story. Unter seine Instagram-Fotos schreibt Tränka übrigens am liebsten Sprüche dieser Art. Damit motiviert er nicht nur sich, sondern auch seine Follower.

Nackt sein? Kein Problem

Auf seinem Social-Media-Profil zeigt sich der neue „Prince Charming“ am liebsten leicht bekleidet. Auf einem Foto liegt der blonde Junggeselle sogar splitterfasernackt am Strand und präsentiert sein Hinterteil. Kim hat offensichtlich kein Problem, sich so zu zeigen wie Gott ihn schuf. Selbstbewusst und offen begeistert der sportliche Dating-Prinz 3677 Follower mit seinem durchtrainierten Körper. Und dafür scheint der 31-Jährige auch einiges zu tun. Regelmäßig veröffentlicht er Fotos von sich aus dem Fitnessstudio. Sein Zukünftiger sollte im Bestfall also kein Sportmuffel sein.

Das sucht der neue „Prince Charming“

Kann sich Kim trotz seiner Fitness-Leidenschaft mit Männern anfreunden, die eher weniger Lust auf Sport haben? Mit Sicherheit, denn die besten Chancen haben die Männer, mit denen er auch lachen kann, verrät der Junggeselle im Interview. Außerdem sucht Tränka Treue, Ehrlichkeit, Respekt und Humor bei einem Mann. „Man sollte in vielen Bereichen die gleichen Werte und eine gemeinsame Vorstellung von dem haben, wie sich eine Beziehung entwickeln oder wie das gemeinsame Leben aussehen soll.“ Dann könne man auch über eine offene Beziehung reden, so Tränka, der sich eigentlich Monogamie wünscht. „Hauptsache die Fronten sind klar gesetzt und man kommuniziert offen.“

Die Regeln fürs erste Date

Auf jeden Fall sollten die Kandidaten bei der ersten Begegnung gepflegt und geduscht sein. Denn offenbar checkt Tränka besonders den Geruch seines Gegenübers ab: „Wenn ich Menschen umarme, atme ich immer ein, um zu wissen, wie sie riechen – das kann mal gut sein, das kann aber auch mal schlecht sein.“ Welchen Riecher er auf seiner Suche nach der Liebe auf Kreta beweist, können die Zuschauer in neun Folgen im Spätsommer auf TVNow und später auf VOX verfolgen.

(TSK)