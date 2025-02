Botschaft bei Instagram Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac: „Wir sind schwanger“

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sind bald bei "Promis unter Palmen" zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 14:00 Uhr

"Wir sind schwanger": Das haben Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac in einem Instagram-Clip verkündet. Das Paar freut sich nicht nur auf Nachwuchs, sondern auch auf seine Weltreise, die bereits gestartet ist.

Die ehemalige Dschungelcamperin Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) haben am vergangenen Freitag bei Instagram "ihr Geheimnis" gelüftet. Die beiden Realitystars erklärten in einem gemeinsamen Clip: "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch. Wir sind schwanger." Kim Virginia betonte weiter: "Wir können es selber noch nicht ganz glauben. Und wir können auch nicht glauben, was als Nächstes kommt."

"Ziehen Weltreise trotzdem durch"

Denn die beiden haben eine Weltreise geplant, wie sie überschwänglich verkünden. "Und wisst ihr, wann es losgeht? Jetzt." Bevor der "Ernst des Lebens" losgehe, "ziehen wir die Weltreise trotzdem durch. Sonst werden wir das niemals machen", sagte die Reality-TV-Darstellerin, die gemeinsam mit Glumac in Dubai lebt. Wo es für die beiden als Erstes hingeht, wollten sie nicht verraten. Anschließend meldeten sie sich in Instagram-Storys vom Flughafen und lieferten Hotel-Eindrücke ihres ersten Ziels.

Anfang Dezember 2024 machten die Realitystars ihre neue Liebe offiziell. Die rasante Liebesgeschichte der beiden sorgt immer wieder für Spekulationen und skeptische Kommentare in den sozialen Medien. Näher gekommen sind sie sich offenbar als Kandidaten in der Realityshow "Promis unter Palmen". Die dritte Staffel startet am 17. Februar. Die acht Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereitstehen. Von "Promis unter Palmen"-Kollegin Iris Klein (57) gab es auch die ersten Glückwünsche unter dem Instagram-Post: "Freue mich so sehr für euch", schrieb sie zu einigen Herzchen-Emojis.