Stars Kim Wilde: Gärtnern ist ihr großes Hobby

Bang Showbiz | 27.07.2024, 10:00 Uhr

Die Musikerin spricht über ihre große Leidenschaft abseits der Bühne.

Kim Wilde hat ihrer mentalen Gesundheit zuliebe mit dem Gärtnern angefangen.

Die britische Sängerin kann auf eine über 40 Jahre lange Musikkarriere zurückblicken. Mit Hits wie ‚Kids in America‘ und ‚ You Keep Me Hangin’ On’ wurde sie in den 80ern berühmt. Um einen Ausgleich zu ihrem stressigen Bühnenleben zu finden, verbringt die 63-Jährige viel Zeit im Garten.

Im Interview mit dem ‚OK!‘-Magazin verrät die Musikerin: „Einer der Gründe, warum es mich in den Garten gezogen hat, war es, einen Weg zu finden, die Stressfaktoren in meinem Leben und meiner Karriere zu bekämpfen. Es gibt nichts im Garten, was nicht körperlich ist – selbst so etwas Einfaches wie das Pflanzen einer Zwiebel ist körperlich, weil man den Boden vorbereiten muss, was eine echte Herausforderung sein kann. Ich gehe ein paar Mal pro Woche ins Fitnessstudio, um Gewichte zu stemmen und so weiter, aber der Garten ist wie mein zweites Gym.“

Inzwischen sei das Gärtnern ein Teil von ihr geworden. „Ich kann mir ein Jahr ohne Gärtnern nicht vorstellen, genauso wie ich mir ein Jahr ohne Singen nicht vorstellen kann“, gesteht Kim. „Beides ist für mich wie Atmen. Ich liebe es, dass ich weiter lernen und beobachten kann und der Natur nahe bin. Es hat etwas sehr Spirituelles.“

Die Künstlerin fühlt sich eigenen Aussagen zufolge besser als je zuvor in ihrem Leben und führt das auf ihre Entschlossenheit zurück, so lange wie möglich für ihre Kinder da zu sein. „Wenn man nicht einmal mehr aus dem Bett aufstehen kann, rückt das alles in die richtige Perspektive. Ich möchte weder meinen Kindern noch sonst jemandem zur Last fallen“, erklärt sie.