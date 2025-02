Am 13. Februar geht es los Jubiläumsstaffel steht an: So hat sich „GNTM“ seit 2006 verändert „Germanys next Topmodel“ gehört zu den Castingshow-Urgesteinen im deutschen TV. Mit den Jahren hat sich die Sendung immer weiterentwickelt. So wird nicht nur ein wesentlich breiteres Spektrum an Kandidaten berücksichtigt, auch die Jury rund um Heidi Klum hat sich verändert.