Kino-Desaster: „Black Widow“ und „Cruella“ kommen direkt zu Disney+

Scarlett Johansson als "Black Widow" - ob sie es hierzulande überhaupt ins Kino schaffen wird? (stk/spot)

23.03.2021 20:19 Uhr

Nach "Mulan" und "Soul" werden weitere Kino-Hoffnungsträger direkt auf Disney+ veröffentlicht: "Cruella" und der schon so lange herbeigesehnte Marvel-Film "Black Widow".

Angesichts der noch immer wütenden Corona-Pandemie müssen leidenschaftliche Kinogänger und -betreiber den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Wie Filmstudio Disney per Pressemittelung angekündigt hat, wird sowohl der Marvel-Film „Black Widow“ als auch die Realverfilmung „Cruella“ direkt bei Disney+ erscheinen. In den USA sei demnach bei beiden Filmen ein zeitgleicher Release beim hauseigenen Streamingdienst und in den Kinos vorgesehen. Ob dies auch in Europa der Fall sein wird beziehungsweise kann, ist noch unklar.

„Cruella“ mit Oscarpreisträgerin Emma Stone (32) wird ab dem 28. Mai, „Black Widow“ mit Scarlett Johansson (36) als Titelhelden ab dem 9. Juli abrufbar sein. Für beide wird jedoch – wie es schon bei „Mulan“ der Fall war – eine zusätzliche Gebühr neben des normalen Abopreises fällig. Wie hoch die Kosten für diesen „Premier Access“ sein werden, ist noch nicht bekannt. Bei „Mulan“ waren es damals 21,99 Euro.

Der neue Pixar-Film „Luca“ wird am 18. Juni hingegen exklusiv auf Disney+ erscheinen, so wie es schon beim Animationshit „Soul“ geschah. Des Weiteren wurden die Kinostarts mehrere vielversprechender Filme noch einmal nach hinten verlegt. „Free Guy“ mit Ryan Reynolds (44) wurde auf den 13. August 2021 verlegt, „Shang Chi and the Legend of the Ten Rings“ auf den 3. September 2021 und „The King’s Man“ auf den 22. Dezember 2021. Sogar bis ins kommende Jahr müssen sich Filmfans auf „Deep Water“ und „Tod auf dem Nil“ gedulden. Sie erscheinen am 14. Januar und 11. Februar 2022.