04.08.2020 13:13 Uhr

Kinostart verschoben: „Faking Bullshit“ startet am 10. September

Ursprünglich sollte "Faking Bullshit" schon am 27. August in die Kinos kommen, jetzt steht allerdings ein neuer Starttermin fest: Ab dem 10. September startet das Regiedebüt von Alex Schubert bundesweit in den deutschen Kinos.

Mit der Krimi-Komödie „Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt“ feiert ZDF-„heute show“-Mitglied Alexander Schubert (50) sein Regiedebüt. Zunächst für Ende August angelegt, steht nun der endgültige Kinostart fest: Ab dem 10. September ist der Film bundesweit in den deutschen Kinos zu sehen.

Darum geht’s

In gewohnt satirischem Unterton erzählt Schubert die Geschichte einer Polizeiwache in einer verschlafenen Kleinstadt. Da Kriminalfälle dort kaum vorhanden sind, steht die Polizweiwache 23 vor dem Aus – die Polizeibeamten sind kurz davor, ihre Jobs zu verlieren. Und so entscheiden die Polizisten Deniz (Erkan Acar), Rocky (Adrian Topol), Netti (Sanne Schnapp) und Hagen (Alexander Hörbe) sich, selbst Straftaten zu „faken“. Zunächst geht der Plan auf, doch schon bald droht er aufzufliegen…

(ncz/spot)