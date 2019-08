Kirk Douglas: Seine ganze Familie auf einem Foto

Mit sensationellen 102 Jahren legt Kirk Douglas weiterhin viel Wert darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Die Hollywoodlegende posierte jetzt für ein wahnsinnig süßes Instagram-Familienfoto mit dem gesamten Douglas-Clan – unter anderem Sohn Michael Douglas und Enkel Cameron Douglas.

Insgesamt vier Generationen haben sich an einem Tisch versammelt. Auch die anderthalbjährige Tochter von Cameron (der das Foto veröffentlichte) und seiner Freundin Viviane Thibes ist zu sehen.

Quelle: instagram.com

Kirk Douglas wettet noch gerne

Senior Douglas trohnt am Kopfende der Tafel, mit seinem Markenzeichen – der Sonnenbrille. Seine Frau Anne Buydens (100!), sitzt ein paar Plätze entfernt in der Nähe von Michael Douglas‘ Frau Catherine Zeta-Jones. Cameron beschriftete den Post mit „#Familiyfirst“.

Im Dezember 2018 erzählte Michael Douglas dem „People“-Magazin, wie sein Vater sich jung hält. Der 102-Jährige macht nämlich immer mal wieder kleine Wetten. „Er besiegt mich die ganze Zeit“, so der 74-Jährige Michael. „Die letzte Wette, die ich mit ihm gemacht habe, waren 100 Dollar bei einem Jets-Spiel – und ich habe verloren. Ich bin ein großer Sport-Junkie und mein Vater weiß eigentlich nichts darüber. Ich kann jedes Team auswählen und er nimmt einfach das andere“.

„Stolz, dein Sohn zu sein“

Als der „Basic Instinct“-Star im letzten November einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, erschien Kirk Douglas stolz in der vordersten Reihe, um seinen Sohn zu unterstützen.“Es bedeutet mir so viel, Dad, dass du heute hier bist“, sagte der Oscar-Preisträger bei der Zeremonie. „Vielen Dank für deinen Rat, deine Inspiration und ich sage es jetzt von ganzem Herzen: Ich bin so stolz, dein Sohn zu sein.“