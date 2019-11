Kirsten Dunst hätte gerne noch ein Baby

Kirsten Dunst will noch ein Baby haben. Die ‚Girls United‘-Darstellerin und ihr Freund Jesse Plemons, mit dem sie seit 2016 zusammen ist, haben bereits den 17 Monate alten Sohn Ennis zusammen, doch für die Schauspielerin ist die Familienplanung offenbar noch nicht abgeschlossen.

Sie hätte gerne noch ein paar Geschwister für ihren Kleinen, allerdings möchte sie nicht unbedingt zur geplanten Hochzeit schwanger sein. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Stellar‘ verriet die 37-Jährige nun: „Wir wollen noch ein Kind und ich will nicht schwanger sein bei der Hochzeit.“ Allerdings steht das Datum dafür noch gar nicht fest: „Ich weiß noch nicht, wann wir das machen werden.“

Keine konkrete Baby-Planung

Genau geplant ist also bisher nichts. Das Paar wird das Schwangerwerden wohl also erst einmal dem Zufall überlassen und dann weitersehen. Kirsten und Jesse lernten sich 2015 kennen, als sie gemeinsam für die ‚FX‘-Serie ‚Fargo‘ vor der Kamera standen und die hübsche Blondine wusste offenbar sofort, dass der Schauspieler der Richtige für sie sei. „Er ist mein Lieblingsschauspieler, der Beste, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Und ich wusste sofort, dass er für immer in meinem Leben sein würde.“