Stars KISS-Star Gene Simmons gibt zu, von Geld motiviert zu sein

Gene Simmons - Hell and Heaven Metal Fest 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 18:00 Uhr

Gene Simmons ist der Meinung, dass es besser ist, „reich“ und „unglücklich“ zu sein, als arm zu sein.

Der 75-jährige Musiker, der vor allem als Star der Rockband KISS bekannt ist, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und Gene gibt zu, dass sein beruflicher Erfolg von „Macht und Geld“ motiviert war.

Im Gespräch mit dem ‚The UCR Podcast‘ erklärte Gene: „Es ist lustig, ich bin ein Einzelkind für meine Mutter und ich bin mit der harten Realität aufgewachsen, alles nicht zu romantisch anzugehen. Ich entwickelte ein dickeres Fell und erkannte für mich selbst, dass sich alles um die Suche nach Macht und Geld drehte, was keine sehr romantische Vorstellung ist. Aber ich wollte nicht arm sein, weil ich weiß, wie sich das anfühlt.“ Genes Einstellung wurde durch die Lebenserfahrungen seiner Mutter geprägt. Und der ikonische Musiker glaubt, dass Geld und Macht der Schlüssel zu seinem „Überleben“ sind. Gene, dessen Mutter die Internierung in den Konzentrationslagern der Nazis überlebte, sagte: „Meine Mutter arbeitete sechs Tage die Woche in einer Schwitzfabrik und überlebte die Konzentrationslager der Nazis in Deutschland. Weißt du, das Leben ist hart, also hat die romantische Hippie-Dippie-Notation über das Leben bei mir nie funktioniert Alles, was ich jemals getan habe, war herauszufinden, wie ich mächtig werden und viel Geld verdienen kann, um zu überleben.“ Laut Gene habe Geld ihm Freiheit gegeben, Dinge zu tun, die er wirklich gerne tun wollte. „Darum geht es wirklich, und auch darum, sich zu schützen, seine Krankenhausrechnungen zu bezahlen, Arbeitsplätze zu schaffen, für wohltätige Zwecke zu spenden, all diese Dinge. Ein armer Mensch hat mir nie einen Job gegeben.“

Gene beharrte darauf, dass es besser sei, „ein reicher, miserabler Scheißkerl“ zu sein, als arm zu sein. Er sagte: „Während KISS war der Ruhm schön, aber es gibt viele berühmte Leute, die relativ arm sind, das macht nicht viel Spaß. Aber auf der anderen Seite gibt es viele Industrielle, deren Namen man nicht kennt, die stinkreich sind. Es ist besser, reich als arm zu sein, das ist es wirklich. Und wenn du ein miserabler F*** bist, ist es immer noch besser, ein reicher, elender F*** zu sein. Das ist alles, was ich je versucht habe.“