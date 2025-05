Musik KISS werden kein Konzert auf Kiss Army Storms Vegas Convention spielen, sagt Gene Simmons nach Shitstorm

Gene Simmons - Hell and Heaven Metal Fest 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 18:00 Uhr

Gene Simmons besteht darauf, dass KISS kein Konzert auf der Kiss Army Storms Vegas Convention spielen werden.

Obwohl die legendäre Hardrock-Band 2023 ihr letztes Konzert im New Yorker Madison Square Garden spielte, war bestätigt worden, dass KISS im November eine „unmaskierte“ Show in Las Vegas spielen würden. Der Schritt löste einige Gegenreaktionen aus, da die Band eigentlich in den Ruhestand gegangen war, aber Co-Frontmann Simmons hat nun erklärt, dass es kein richtiges Konzert ist und einige Bandmitglieder möglicherweise nicht einmal anwesend sein werden. Er deutete aber an, dass seine Sologruppe auftauchen könnte.

Das Kiss Army Storms Vegas-Event läuft vom 14. bis zum 16. November. Im New Yorker Radiosender 94.3 The Shark sagte der Musiker: „Das ist viel mehr ein Fan-Treffen. Die Kiss Army übernehmen das Virgin Hotel und wir werden auftauchen, aber ich weiß nicht einmal, ob die gesamte Band da sein wird. Ich weiß, dass Paul [Stanley] und ich dort sein werden, und Tommy [Thayer]. [Ehemaliger KISS-Gitarrist] Bruce Kulick wird wahrscheinlich auftauchen, und wir werden jammen, Fragen beantworten und so. Es ist kein Konzert – wir werden nichts davon machen. Vielleicht bringe ich sogar meine Solo-Band nur zum Lachen und Kichern mit. Das ist also eher ein Fan-Event, wie ein Fan-Treffen, bei dem wir zu Gast sein werden.“

Der ehemalige Twisted Sister-Frontmann Dee Snider gehörte zu denen, die Simmons und Co. für ihren „beleidigenden“ Auftritt in Las Vegas kritisierten. Er schrieb auf X: „Mir wurde heute gesagt, dass eine Kiss-Reunion angekündigt wurde. 14 Monate sind seit ihrem letzten Abschied vergangen. Das könnte ein neuer Rekord für sie sein. Ich kann nicht glauben, dass die Leute sich ihren Sch*** gefallen lassen. Für mich ist das eine Beleidigung.“ Der Reunion-Plan der Band stieß auf gemischte Reaktionen und Leute wie Snider sahen darin einen Geldraub. Einige KISS-Fans argumentierten jedoch, dass die Abschiedstournee das Ende des Tourens und der Auftritte mit Make-up und Kostümen sei und dass die Band einmalige Auftritte nie ausgeschlossen habe.