Kit Harington hat verraten wie „Game Of Thrones“ endet

Kit Haringtons Frau reagierte beleidigt, nachdem er ihr das Ende von ‚Game of Thrones‚ verriet. Der 32-jährige Schauspieler spielt die Figur des Jon Snow in der erfolgreichen amerikanischen Fantasy-Serie und Haringtons Frau Rose Leslie spielte selbst bis zur vierten Staffel in der Serie mit – sie flimmerten sogar als Paar über die Bildschirme.

Im April wird ‚Game of Thornes‘ in die achte und damit letzte Staffel starten und der Brite offenbarte nun im Gespräch mit ‚KISS Breakfast‘ die Reaktion seiner Frau, als er ihr von dem Ende der Serie erzählte: „Ich habe meiner Frau letztes Jahr erzählt, wie es endet und sie wollte drei Tage lang nicht mit mir sprechen. Aber sie hatte gefragt! Es ist ziemlich schön, herumzulaufen und zu wissen, was erst in ein paar Monaten passieren wird, bevor alle es gesehen haben. Ich weiß es und niemand anders. Ich weiß, wie es endet. Ja, ich denke, es wird bahnbrechend werden.“

Er ist zufrieden damit

Der Schauspieler, der im Juni vergangenen Jahres seine Schauspielkollegin heiratete, antwortete auf die Frage, ob er mit dem Ende der Serie zufrieden sei: „Es ist eine seltsame Antwort darauf, ich kann nicht wirklich antworten, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich glaube nicht, dass es wirklich glücklich oder traurig ist. Ich bin zufrieden mit dem, was sie getan haben, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich zufrieden sein werde, bis ich es sehe“, erklärte der Serien-Star.