„Kitchen Impossible“: Das ist Herausforderer Martin Klein

Der Herausforderer Tim Mälzers in der neuen Folge „Kitchen Impossible“ hat es ganz schön in sich. Da wurde selbst der 48-jährige „sehr nervös“. Doch warum ist Martin Klein so ein gefährlicher Gegner?

„Aufsteiger des Jahres“

Martin Klein wird 1976 im französischen Straßburg geboren und absolvierte dort in der Hotelfachschule seine Ausbildung zum Koch. Nach seiner Lehre folgten mehrere Beschäftigungen, unter anderem gewann der Lockenkopf im Restaurant „Zum Ochsen“ erste Erfahrungen als Koch . Binnen 18 Monaten stieg der Franzose vom Commis de Range zum Chef de Partie auf.

Im Restaurant „Wielandshöhe“ in Stuttgart schaffte Martin es in zwei Jahren vom Chef de Partie zum Sous Chef. Darüber hinaus wurde der 43-Jährige im Restaurant „Marstall“ zum Küchenchef ernannt. Während seiner Zeit dort wird das Restaurant zum „Aufsteiger des Jahres“ sowie zum „Restaurant des Jahres“ gekürt und mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Nachfolger von Roland Trettl

2003 wird Klein zum Head Chef im Restaurant Ikarus im Hangar-7 in Salzburg ernannt, wo er seit Januar 2014 den Posten des Executive Chef als Nachfolger von Roland Trettl vertritt. Anfang 2012 übernimmt er auf einer privaten Südpazifikinsel den Posten des Executive Chef von fünf exklusiven Restaurants und Bars.

Sein Kochstil zeichnet sich durch Produktbewusstheit, Kreativität und einem Verständnis für zeitgemäße und lokale Küche aus. Belohnt wird dies 2018 und 2019 mit weiteren Auszeichnungen, wie dem zweiten Michelin-Stern im Guide Michelin (2019) und Platz zwei und drei in Austria’s 50 best Chefs 2018/2019 sowie 18 Punkte im Gault Millau (2019).

An diesem Sonntag, den 15. März, wird das Wettkochen der zwei Starchefs bei „Kitchen Impossible“ wie gewohnt um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt.