„Kitchen Impossible“: Das sehnlichst erwartete Duell der Staffel!

Für die neue Staffel ‚Kitchen Impossible‘ versprach der ausstrahlende TV-Sender Vox schon vor Beginn „die nächste Stufe der Es(s)kalation“. Dieser Ansage entsprechend gaben sich bisher auch schon wieder viele Stars der Kulinarik-Szene die Ehre und stellten sich den kniffeligen Herausforderungen.

In der nun schon vorletzten Folge gibt es endlich das wohl sehnlichst erwartete Duell der Staffel: Tim Mälzer gegen Steffen Henssler!

Tim Mälzer in Bad Zwischenahn

Steffen Henssler möchte Tim Mälzer einem kulinarischen Norddeutschland-Test unterziehen. Deswegen schickt er ihn ins schöne Bad Zwischenahn, einem Rentnerparadies auf Erden. Dort gibt es ein norddeutsches Gericht, das nur wenigen über die niedersächsischen Landesgrenzen hinaus bekannt ist: Mockturtle Suppe.

Die gibt es in Deutschland nirgends besser als im Ahrenshof. Dazu soll Tim Mälzer noch ein spezielles Brot backen. ein Affront, hatten er und Steffen bei ihrer ersten Begegnung doch ein Gentlemen“s Agreement abgeschlossen, dass keiner der beiden Backen muss. Ein hitziges Telefonat sorgt für Klarheit.

Steffen Henssler an der Côte d’Azur

Der dreifache Vater ist der festen Überzeugung, dass ‚Der Henssler‘ nichts als ein Poser ist. Um dieser Überzeugung Nachdruck zu verleihen, packt er ihm eine Box, mit der Steffen Henssler beim Frühstück überrascht wird. In der Box befindet sich die komplette Ausrüstung, welche man als Bademeister am Strand an der Côte d’Azur benötigt.

Steffen Hensslers erste Challenge bei ‚Kitchen Impossible‘ ist nun, in diese Ausrüstung zu hüpfen und eine Liste mit Bademeister-Aufgaben abzuarbeiten. Als er genervt vom Strand zurückkehrt, wartet bereits die nächste Box in einer Strandbar auf ihn. Und die Aufgabe offenbart dieses Mal eine gewaltige Fallhöhe, für den selbsternannten Fisch-Fachmann.

Tim Mälzer in San Francisco

Die nächste Reise führt den 48-jährigen ‚Ready to beef!‘-Moderator in die USA nach San Francisco – die Stadt der Brücken, Cable Cars, 42 Hügel und Alcatraz! Für entspanntes Sightseeing bleibt jedoch keine Zeit, dafür hat sein Kontrahent Steffen Henssler bereits gesorgt.

Nach einer kurzen sportlichen Ertüchtigung – Tim Mälzer muss Baseball spielen – geht es für ihn nach Chinatown, das älteste chinesische Stadtviertel in ganz Nordamerika. Dort wartet auch schon die Box mit der kulinarischen Challenge: Dim Sum! Die gedämpften Teigtaschen sind eine wirklich fiese Aufgabe, nichts anderes hat er von Steffen Henssler erwartet.

Steffen Henssler in Gifu

Der ‚Grill den Henssler‘-Gastgeber ist als der deutsche Sushi-Koch bekannt. Und das, ohne jemals einen Fuß auf japanischen Boden gesetzt zu haben. Für Tim Mälzer ist das die perfekte Steilvorlage, um seinen Gegner zu einem guten alten Freund und einer echten Legende in die Provinz Gifu zu schicken.

Dort will er Henssler in dessen eigener Kernkompetenz auf die Probe stellen: Sushi. Allerdings wird das „echte“ Sushi wenig mit dem zu tun haben, was der Koch mit dem Sushi-Meister-Titel aus Kalifornien seinen Gästen serviert.

‚Kitchen Impossible‘ läuft immer sonntags ab 20:15 Uhr auf Vox und ist danach auch kostenfrei auf TVNOW verfügbar.