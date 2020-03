„Kitchen Impossible“: Das spannendste Duell von Mälzer und Raue

Im Finale der neuen „Kitchen Impossible“-Staffel verspricht auch das 5. Kräftemessen zwischen Tim Mälzer und Tim Raue ein besonderes Duell zu werden.

In Österreich wartet erstmals in der „Kitchen Impossible“-Geschichte das gleiche Gericht zum Nachkochen, der gleiche Originalkoch und die gleiche Jury auf die beiden.

Tim Mälzer und Tim Raue in Kitzbühel

Tim Raue und Tim Mälzer begegnen sich in einem Kampf auf Augenhöhe und stehen sich in der Küche von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die Aufgabe wurde ihnen ausgerechnet von ihren ehemaligen Partnern in der „Weihnachts-Edition“ gestellt: Roland Trettl und Mario Lohninger.

Im verschneiten Kitzbühel erwarten die beiden Tims schließlich Gerichte, die sich durch ihre unglaubliche Perfektion auszeichnen und sie damit vor eine kaum zu bewältigende Herausforderung stellen.

Tim Raue in Rüeggisberg

Verschwitzt, voll beschmiert mit Schokolade und mit einem Gefühl des totalen Versagens: Der „Schokoladen-Alptraum“ von Tim Mälzer verfolgt ihn seit Staffel 1 von „Kitchen Impossible“. Grund genug, nun auch Tim Raue dorthin zu schicken und ihn an der hohen Kunst der Süßspeisen scheitern zu sehen.

Mälzer will Raue im Finale zerstören. Dabei stellt nicht nur die Patisserie eine Herausforderung für Tim Raue dar, sondern vor allem die Hauptzutat: Schokolade!

Tim Mälzer in Valencia

Das Gegenstück zu Tim Mälzers „Schokoladen-Alptraum“ ist Tim Raues „Feuerdrama“ in Spanien. Raue will seinen Gegner Mälzer ebenfalls zerstören und schickt ihn in die Feuerhölle von Valencia.

Tim Mälzer soll so leiden wie einst Tim Raue, als dieser dramatisch an der königlichen Paella zu Grunde ging. Wird der emotionale Koch, das Feuer besser kontrollieren können als sein verkopftes Pedant?

„Kitchen Impossible“ läuft am heutigen Sonntag, den 29. März ab 20:15 Uhr vorerst zum letzten Mal bei VOX. Danach lockt Streamingportal TVNOW mit einer neuen Staffel „Ready to beef!“ zu neuen kulinarischen Duellen hinter den Herd.