Kitchen Impossible: „F**kt euch!“ – Tim Mälzer gibt auf!

Sonntag ist ‚Kitchen Impossible‘-Abend! In der neuen Folge tritt Gastgeber Tim Mälzer gegen einen alten Bekannten an: Sternekoch Max Strohe. Die schwarzen Boxen finden die beiden Kontrahenten dieses Mal in Nürnberg (Deutschland), Taschkent (Usbekistan), Bologna (Italien) und Bornholm (Dänemark).

Die Aufgaben seines Kontrahenten treiben den Kochbuchautor in nie vorher gesehene Abgründe: Erstmals bricht Tim Mälzer eine ihm gestellte Aufgabe ab und erhält null Punkte von der Jury!

Tim Mälzer in Nürnberg

Für den 48-jährigen heißt es in Nürnberg: Zurück zu den Wurzeln. Denn er besucht die Stadt, in der Gegner Max Strohe seinen ersten Posten als Küchenchef antrat. Am Restaurant ‚Alex‘ wird er von einem alten Freund hinterrücks mit der ‚Kitchen Impossible‘-Box überrascht. Der TV-Koch fühlt sich in der bayerischen Großstadt nicht nur verraten, sondern auch mit einer Aufgabe konfrontiert, deren Küche er zunächst gar nicht versteht. Erst nach und nach dämmert ihm, wohin ihn seine Challenge führen könnte und dass er mit seinen Aussagen deutlich über das Ziel hinausgeschossen ist.

Max Strohe in Bologna

Wenn dem 38-jährige vor etwas graut, dann vor öffentlichen Verkehrsmitteln. Sogar fast noch mehr als vor der schwierigsten Aufgabe bei ‚Kitchen Impossible‘. Für Kontrahent Tim Mälzer scheinbar kein Geheimnis, denn ausgerechnet mit Bus und Bahn soll sich Max Strohe nun von Bologna zu seiner finalen Destination durchschlagen. Kaum aus der Bahn ausgestiegen, erwartet ihn dort auch direkt schon die nächste Überraschung in Form der schwarzen Box. In dieser befindet sich dann ausgerechnet auch noch das regionale Traditionsgericht überhaupt: Tagliatelle mit Ragú! Ob er diesem Ur-Klassiker der italienischen Küche überhaupt gerecht werden kann?

Tim Mälzer in Taschkent

Als eiskalte Rache serviert der Mützenträger dem ‚Bullerei‘-Inhaber ein besonderes Reiseziel: Usbekistan. Im vorangegangenen Duell hatte der Strohe nämlich nach Aserbaidschan geschickt. Der Situation entsprechend übellaunig steht ‚Timimimi‘ nun auf der Straße des zentralasiatischen Staats, als ein Bote ihm eine Tüte überreicht. Die ist bis oben hin mit Scheinen gefüllt, doch es was aussieht wie die Ausschüttung des Eurojackpots, entpuppt sich schnell als umgerechneter 50-Euro-Schein. Immerhin genug, um eine kleine Shopping-Tour auf dem Markt in Taschkents zu unternehmen. Doch harmlose Spaziergänge sind bei ‚Kitchen Impossible‘ eher die Ausnahme und so kommt es, wie es kommen muss: Auf dem Markt wartet bereits die Box auf ihn.

In ihr: ‚Somsas‘ – kleine Teigtaschen, gefüllt mit Fleisch oder Gemüse. Beim Versuch, das Gericht nahe am Original nachzukochen wird ihm schnell klar: „Mein Teig ist scheiße.“ Der ist ausgerechnet der entscheidende Teil des Mahls. Tim muss den Teig aber nicht etwa in einem normalen Ofen backen, sondern in einem sogenannten ‚Tandur-Ofen‘ – einem großen, nach oben geöffneten Tonkrug, der im Inneren befeuert wird. Die ‚Somsas‘ werden dann eigentlich an der Innenseite des Krugs angebappt und so gegart – doch genau das geht eben nicht, wenn der Teig nicht funktioniert. Trotzdem versucht Tim sein Glück, verbrennt sich dabei seine Finger und den Unterarm. Das alles für nichts, denn seine Teigtaschen landen dennoch in der Glut. „Wo ist der Spaß dabei, ernsthaft? Fickt euch!“, schnauzt Tim Mälzer frustriert….

Max Strohe in Bornholm

Wie sehr Max Strohe die ‚Nordic Cuisine‘ bewundert und zugleich auch fürchtet, das ist für den ‚Ready to beef!‘-Moderator kein Geheimnis. Grund genug den Berliner Stadtjungen auf die dänische Insel Bornholm zu schicken und dort auf dem Fahrrad aus der Puste zu bringen. Wird diese Ermüdungsstrategie Mälzer zum Sieg verhelfen? Und wird sich Max Strohes Alptraum bewahrheiten, in einem der berühmtesten Restaurants Skandinaviens kochen zu müssen? Oder war doch alles nur eine gekonnt gelegte falsche Fährte?

Das ganze Drama um Tim Mälzers erstmaligen null Punkte und Max Strohes ehrfürchtigen Versuche in der ‚Nordic Cuisine‘ gibts am Sonntag den 1. März 2020 ab 20: 15 Uhr bei Vox zu sehen.