Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Sven Elverfeld

Kitchen Impossible: Tim Mälzer trifft auf neue Küchen und bekannte Gesichter

14.03.2021 14:30 Uhr

Die neue Folge „Kitchen Impossible“ führt Küchenmaschine Mälzer und Kontrahenten Sven Elverfeld zu hoch besternten Kollegen, ayurvedischen Genüssen, traditionellen Torten und wie immer an die eigenen kulinarischen Grenzen – und machmal auch darüber hinaus!

Auch in der sechsten Staffel „Kitchen Impossible“ (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX oder via TVNow) fordert Küchenmaschine Tim Mälzer (50) seine Kochkollegen zu Duellen am Herd heraus. Der steht aufgrund von Corona in den neuen Folgen fast immer direkt vor der Haustür.

Als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastronomieszene und zum Schutz der Gesundheit aller werden die Duelle und Challenges nur in Österreich und Deutschland stattfinden.

Tim Mälzer vs. Sven Elverfeld

In der aktuellen Folge bekommt es Tim Mälzer mit 3-Sterne-Koch Sven Elverfeld zu tun. Der hoch dekorierte Gegner von der „Küchenmaschine“ aus Hamburg lässt sich von nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Aber bei den Aufgaben, die sie sich gegenseitig stellen, ist es mit der Ruhe dann doch recht schnell vorbei.

Jeder der beiden muss an zwei Orten die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen. Denn eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Spitzenköche dafür nicht – lediglich durch Schmecken und Riechen kommen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur.

Tim Mälzer beim bayerischen Sternekoch

In der Vergangenheit hat Tim Mälzer erst in zwei Sendungen den Teller eines Kochs mit der Höchstauszeichnung von drei Michelin Sternen nachkochen müssen. Insofern liegt der Gedankengang seines Gegnerkochs Sven Elverfeld nah, Tim Mälzer zu einem gleich hoch besternten Kollegen zu schicken.

Die Wahl fiel auf niemand Geringeres als Christian Jürgens, der am Tegernsee sein Restaurant „Überfahrt“ als Küchenchef leitet. Nicht nur, dass es Tim Mälzer mit einem der zehn drei Sterne-Köchen Deutschlands aufnehmen muss – er bekommt auch in der Box den Signature Teller von Jürgens serviert, der seit knapp 20 Jahren unangefochten auf dessen Karte steht.

Traditionsküche der anderen Art

Tim Mälzer schickt Sven Elverfeld nach Baden-Württemberg in das beschauliche Schorndorf. Das malerische Schorndorf besticht durch eine urige Altstadt mit Fachwerkhäusern. Doch Tim Mälzer wäre nicht Tim Mälzer, wenn er sich für Sven Elverfeld keine besonders herausfordernde Aufgabe ausgedacht hätte.

Dabei steht nicht nur die Kochtechnik im Vordergrund, sondern auch internationales Kochwissen. Hinzu kommen erschwerte Umstände, die das Kochen in einer Privatlocation mit sich bringen. Soviel vorweg: Traditionell wird es auf jeden Fall, aber schwäbische Küche wird es nicht.

Galerie

Neue kulinarische Eindrücke mit unerwartetem Wiedersehen

In der Mainmetropole Frankfurt am Main konfrontiert Sven Elverfeld Tim Mälzer mit einer bei „Kitchen Impossible“ noch nie dagewesenen Geschmackswelt. Mehr noch, Tim Mälzer wird sich mit den ganzheitlichen Ansätzen einer gesamten Lebensphilosophie auseinandersetzen – dem Ayurveda. Beim Verköstigen der Box wird Tim klar: Er muss ayurvedisch kochen. Doch Tim Mälzers Spekulationen zur Frage nach dem Originalkoch verlaufen ins Leere.

Die ultimative Überraschung erwartet ihn beim Betreten des Steigenberger Hotels Frankfurter Hof. Dort erwartet ihn ein alter Weggefährte – ein Gesicht, mit dem er absolut nicht gerechnet hat.

Elverfeld geht unter die Tortenbäcker

„Backen ist kein Kochen!“ – ein Zitat, dass jeder sofort in Zusammenhang mit „Kitchen Impossible“ bringt. Doch was ist mit dem Bereich der Patisserie? Auf den ersten Blick eine unfaire Aufgabe – doch was, wenn die Aufgabe einem Koch mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Patissier gestellt wird? Bevor Elverfeld gelernter Koch wurde, absolvierte er nämlich eine Lehre als Konditor.

Sven Elverfeld begibt sich mit der traditionsreichen deutschen Torte auf eine Zeitreise in seine Jugend und Lehrjahre nach Baden-Württemberg in den Schwarzwald. Wie gut es Sven Elverfeld nach 30 Jahren gelingt den Kochlöffel gegen einen Teigschaber auszutauschen, bleibt abzuwarten. Und welcher der beiden Kontrahenten kann die Challenge am Ende für sich entscheiden? Hausmannskost oder Sternemenü? Küchenmaschine oder Pinzetten-Prinzessin?

„Kitchen Impossible” läuft immer sonntags um 20:15 Uhr bei VOX.