„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer vs. Alexander Wulf

28.02.2021 16:00 Uhr

Corona sorgt für neue Regeln bei „Kitchen Impossible“. Doch schon in Folge drei merken Herausforderer Tim Mälzer und Kontrahent Alexander Wulf, dass die kulinarische Hölle auch direkt vor der Haustür liegen kann.

Tim Mälzer (50) fordert auch in der sechsten Staffel „Kitchen Impossible“ (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX oder via TVNow) seine Kochkollegen zu Duellen am Herd heraus. Die Corona-Pandemie prägt die neuen Folgen auf besondere Weise. Als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastronomieszene und zum Schutz der Gesundheit aller werden die Duelle und Challenges nur in Österreich und Deutschland stattfinden.

Was ist in der Black Box?

Dass das keineswegs eine Einschränkung in Sachen hammerharter Küchenschlacht ist, haben die ersten beiden Folgen mit Ludwig Maurer und Daniel Gottschlich ja bereits gezeigt. Und auch für Folge drei haben die Kontrahenten Tim Mälzer, seines Zeichens bester italienischer Koch außerhalb Italiens – und Sternekoch Alexander Wulf fiese Fettnäpfchen und kulinarische Stolpersteine in der berühmt berüchtigten Black Box…

Mälzer vs. Wulf: Unlösbare Aufgaben

Bei „Kitchen Impossible“ stellen sich Tim Mälzer und sein Herausforderer, Sternekoch Alexander Wulf („Burgstubenresidenz“ in Heinsberg), gegenseitig unlösbare Aufgaben. Jeder der beiden muss an zwei Orten die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen. Denn eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Spitzenköche dafür nicht – lediglich durch Schmecken und Riechen kommen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur. Küchenmaschine meets Sternekoch. Wer hat am Ende die Nase vorn?

Tim Mälzer: Kasachstan in Erkelenz

Wenn es in der Familie Wulf ums Kochen geht, fällt immer nur ein Name: Luba. Keine kocht kasachische Speisen so originalgetreu und authentisch wie sie. Alexander Wulf schickt Tim Mälzer in den engsten Familienkreis nach Erkelenz – und zwar zur Ehefrau seines Cousins. Tim Mälzer wird also nicht nur mit dem kasachischen Nationalgericht, sondern auch mit Alexander Wulfs gesamter Familie konfrontiert. Doch nicht genug! Erschwert wird der vermeintlich einfache Eintopf durch die besondere Zubereitung in nur einem Topf, nämlich outdoor.

Alexander Wulf : Bella Italia in Hamburg

Für Alexander Wulf geht es in die Heimat von Mr. „Kitchen Impossible“ nach Hamburg! Und da Tim Mälzer ja bekanntermaßen der „beste italienische Koch außerhalb Italiens“ ist, bekommt Alexander Wulf zu Beginn eine Gondelfahrt im „Venedig des Nordens“ spendiert. Nachdem Tim Mälzer ihm persönlich die Box überreicht hat, geht es für Alexander Wulf italienisch weiter. Als Challenge wartet die Königsklasse der Pasta auf ihn: Tortellini! Unter Tim Mälzers wachsamen Augen muss er das Gericht des Zwei-Sternekochs Matteo Ferrantino analysieren. Schnell wird ihm klar: Diese Aufgabe hier wird garantiert zu einer wahren Herausforderung.

In Düsseldorf warten Haxen auf Tim

Diesmal wird eines der deutschen Nationalgerichte par excellence Tim Mälzer zum Verhängnis. In der Natürlichkeit und Reinheit der Zubereitungsweise liegt hier das Geheimnis der von Alexander Wulf ausgesuchten Challenge – und er trifft damit ins Schwarze.

Denn Tim Mälzer gesteht vor der Box: „Haxe kann ich nicht, das weiß aber keiner.“ Im Düsseldorfer Grillrestaurant „Ham Ham by Josef“ wird es für Tim Mälzer nicht nur zu einem Kampf gegen einen traditionellen Grillofen, sondern auch zu einem Kampf gegen die Zeit.

Sterneküche auf Sylt für Alexander Wulf

In Rantum auf der nordfriesischen Insel Sylt erwartet Alexander Wulf ein sowohl anspruchsvoller als auch optisch wunderschöner Teller. Der „Söl’ring Hof“ gehört seit zwei Jahrzehnten zu den besten Restaurants Deutschlands und sein Küchenchef Jan-Philipp Berner ist darüber hinaus ein guter Freund von Alexander Wulf.

Zum zweiten Mal schickt Tim Mälzer seinen Kontrahenten Alexander Wulf somit in ein Zwei-Sterne Restaurant. Eine Tatsache, die zeigt, dass er Alexander Wulf als ernstzunehmenden Gegner wahrnimmt. Wird Tim Mälzers Plan aufgehen oder unterschätzt er den ehrgeizigen Alexander Wulf?

Seit dem 14. Februar läuft die sechste Staffel „Kitchen Impossible“ (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX oder via TVNow).