„Kitchen Impossible“: Tim Mälzer vs. Sepp Schellhorn

07.03.2021 16:36 Uhr

Die neue Folge „Kitchen Impossible“ führt Tim Mälzer und Kontrahenten Sepp Schellhorn nach Österreich und an die Nordsee - ins tiefste Kreuzberg und ins leckerste Gasthaus. Und natürlich wie jedes Mal: in kulinarische Abgründe…

Auch in der sechsten Staffel „Kitchen Impossible“ (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX oder via TVNow) fordert Küchenmaschine Tim Mälzer (50) seine Kochkollegen zu Duellen am Herd heraus. Der steht aufgrund von Corona in den neuen Folgen fast immer direkt vor der Haustür. Als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastronomieszene und zum Schutz der Gesundheit aller werden die Duelle und Challenges nur in Österreich und Deutschland stattfinden.

„Kitchen Impossible“: Angstgegner Black Box

Dass das keineswegs eine Einschränkung in Sachen hammerharter Küchenschlacht ist, haben die ersten drei Folgen mit Ludwig Maurer, Daniel Gottschlich und Alexander Wulf ja bereits gezeigt. Und auch für Folge vier haben die kochenden Kontrahenten Tim Mälzer und Sepp Schellhorn fiese Fettnäpfchen und kulinarische Stolpersteine in der berühmt berüchtigten Black Box…

Bei „Kitchen Impossible“ stellen sich Tim Mälzer und sein Herausforderer, Spitzenkoch Sepp Schellhorn („Hecht“ im Seehof in Goldegg, Österreich), gegenseitig unlösbare Aufgaben. Jeder der beiden muss an zwei Orten die Spezialität eines ansässigen Kochs unter härtesten Bedingungen perfekt nachkochen. Denn eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Spitzenköche dafür nicht – lediglich durch Schmecken und Riechen kommen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur.

Tim Mälzer: Leberschädel und Blunzen in Österreich

Im geschichtsträchtigen Familienbetrieb der Rachingers auf dem Mühltalhof hat Philip Rachinger in sechster Generation das Zepter seines Vaters übernommen. Seine Küche besteht zwar primär aus traditionellen Gerichten, doch schmeckt man auf jedem einzelnen Teller die persönliche Handschrift und den modernen Touch des jungen österreichischen Haubenkochs. Beim Öffnen der Box ist Tim Mälzer verhalten – so richtig wird er aus dem Gericht nicht schlau. Spätestens nachdem der Name Rachinger gefallen ist, erkennt Tim Mälzer die Zusammenhänge zwischen Sepp Schellhorn und dem Originalkoch. Eine Tatsache, die ihm nur bedingt beim Bewältigen der Aufgabe hilft.

Schellhorn vs. Fischsoljanka: Wer gewinnt auf Usedom?

Tim Mälzer schickt Sepp Schellhorn von den Bergen seiner österreichischen Heimat an die Ostsee, auf die Halbinsel Usedom ins Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort erwartet ihn eines der bekanntesten und traditionsreichen Suppengerichte der ehemaligen DDR – die Fischsoljanka. Um sich auf die Challenge emotional vorzubereiten, hat Tim Mälzer ihm einen Trabbi organisiert. Sein Ziel: Die Box im Heimatmuseum zu Ehren des russischen Schriftstellers Max Gorki. Beim Öffnen der Box ist Sepp Schellhorn mehr als erleichtert, unterschätzt jedoch die traditionsreiche Fischsoljanka und ihr Rezept, das keinen Interpretationsspielraum zulässt.

Tim Mälzer: Ultimative Knödel- Konfrontation in Salzburg

In Mozarts Geburtsstadt Salzburg treffen bei „Kitchen Impossible“ Moderne und Tradition aufeinander. Der junge Salzburger Koch Kurt Berger Junior serviert Tim Mälzer einen der traditionellen Klassiker der österreichischen Küche schlechthin, die Grammelknödel. Tim Mälzer ist nach dem ersten Bissen begeistert und lobt das Gericht auf das Höchste – eines seiner Top fünf Gerichte bei „Kitchen Impossible“! Für ihn steht fest: Es handelt sich um eine klare 10-Punkte Aufgabe. Nichts kann Tim Mälzers gute Laune trüben, doch leider begeht er bereits beim Einkauf einen fatalen Fehler.

Pinzetten-Prinzessin: Sepp Schellhorn in Berlin

Sepp Schellhorns Ziel ist ein anderes als gedacht. Statt wie ursprünglich geplant nach Wien, schickt ihn Tim Mälzer in die deutsche Hauptstadt. Als Landjunge fühlt sich Sepp Schellhorn in der pulsierenden Metropole mehr als unwohl. Um dem Lebensgefühl der Kreuzberger näher zu kommen, begibt sich Sepp Schellhorn auf eine Fahrradtour. Mit Stadtplan bewaffnet erreicht er sein nächstes Ziel: Die Box. Doch zu Sepp Schellhorns großer Enttäuschung entspricht das Gericht all dem, was er als grobmotorischer Koch nicht ist: Eine „Pinzetten-Prinzessin“.

Wo landet Sepp am Ende? Bei Tim Raue – wie erwartet? Und welcher der beiden Küchenmaschinen mit Herz kann die Challenge am Ende für sich entscheiden?

Aktuell läuft die sechste Staffel „Kitchen Impossible“ (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX oder via TVNow).