13.12.2020 19:15 Uhr

Kitchen Impossible: „Weihnachten – das Fest der Liebe? Von wegen!“

Im Weihnachtsspecial von „Kitchen Impossible“ stellen sich Tim Mälzer, Max Strohe, Tim Raue und The Duc Ngo einer großen Aufgabe: Verschiedene Weihnachtsgerichte perfekt nachkochen! Dabei kommt es natürlich zu diversen Herausforderungen...

Weihnachten ist bekanntlich das Fest der Liebe, oder? Nicht bei „Kitchen Impossible“, denn bevor es bei der „Weihnachts-Edition“ der Show besinnlich zu geht, treten die TV-Köche Tim Mälzer, Max Strohe, Tim Raue und The Duc Ngo in Teams noch einmal gegeneinander an und stellen sich der Herausforderung, traditionelle Weihnachtsmenüs ohne Zutatenliste oder Rezept perfekt zuzubereiten.

Team Schweiz: Tim Mälzer und Max Strohe

Das Team um Tim Mälzer und Max Strohe verschlägt es in die Schweiz. Die beiden erwarten klassische Weihnachtsküche. Doch weit gefehlt: Zusammen mit dem Schweizer Sternekoch Stefan Wiesner wird gekocht, was die Natur hergibt! Auf der Speisekarte stehen Kohlenfondue mit Kohlenbrot, Heusuppe, Lebkuchenbratwurst auf Lebkuchen mit Waldklee und Christbaumeis.

Besondere Herausforderung

Das Menü und die fremde Küchensprache klingen zwar schon herausfordernd genug, Mälzer und Strohe erwartet jedoch auch noch ein Arbeitsplatz der ganz besonderen Art: Gekocht wird nämlich nicht klassisch in der Küche, sondern ausschließlich auf Feuerringen, die natürlich im Freien stehen. Tim Mälzer lässt sich davon nicht unterkriegen: Mit einer Kampfbemalung aus Kohle im Gesicht verkündet er: „Jetzt ist Krieg angesagt!“ Na dann, gutes Gelingen!

Team Frankreich: Tim Raue und The Duc Ngo

Für The Duc Ngo und Tim Raue geht es nach Frankreich. Vorgestellt haben sich die beiden die Reise aber sicherlich anders, denn das Weihnachtsmenü hat es ganz schön in sich: Kaviar, Blumenkohl-Schnee, Rinderfilet mit Schalotten in Salzkruste und Milch in allen Varianten. The Duc Ngo fällt dazu nur eins ein: „What the fuck? Wollen die uns verarschen?“ Kochen auf 3-Sterne-Niveau – das klingt nach einer echten Herausforderung!

Galerie

Große Bescherung

Welches Team sich am Ende den Sieg schnappt? Das erfahren auch die vier Köche erst im Anschluss an ihre Reise. Bei einem gemeinsamen Weihnachtsabend, bei dem es natürlich auch reichlich Geschenke gibt, blicken sie gemeinsam auf ihr Kochabenteuer zurück. Ausgestrahlt wird die Sendung übrigens am 3. Adventssonntag, dem 13. Dezember um 20:15 Uhr bei VOX. (AB)