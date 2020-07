KJ Apa übernimmt Hauptrolle in Pandemie-Thriller „Songbird“

"Riverdale"-Star KJ Apa kann sich über eine weitere Hauptrolle freuen. Er soll im neuen Pandemie-Thriller "Songbird" den namhaften Cast rund um Sofia Carson und Demi Moore anführen.

Der Pandemie-Thriller „Songbird“ von Regisseur Michael Bay (55) scheint mit „Riverdale“-Star KJ Apa (23) seinen Hauptdarsteller gefunden zu haben. Wie unter anderem das US-Portal „Deadline“ berichtet, hätten die Dreharbeiten zu dem stargespickten Streifen vergangene Woche in Los Angeles begonnen.

Als weiblichen Gegenpart soll Apa Sofia Carson (27) zur Seite gestellt bekommen, die aktuell im Netflix-Streifen „Feel the Beat“ zu sehen ist. Im Pandemie-Thriller verkörpern die beiden laut Bericht ein Liebespaar, das sich aufgrund der strikten Lockdown-Bedingungen nicht sehen kann. Die Geschehnisse von „Songbird“ finden zwei Jahre in der Zukunft statt. Ein mutiertes Virus hält die Menschen noch immer in Schach. Um bei seiner großen Liebe (Carson) zu sein, trotzt ein gegen das Virus immuner Arbeiter (Apa) allen Widrigkeiten.

Namhafte Nebendarsteller

Die Liste des „Songbird“-Casts kann sich durchaus sehen lassen. Nicht nur konnte Bay Apa und Carson für sein neuestes Projekt gewinnen, auch Hollywood-Größe Demi Moore (57, „Die Akte Jane“) ist mit von der Partie. Ebenso wie Craig Robinson (48, „Brooklyn Nine-Nine“), Paul Walter Hauser (33, „I, Tonya“), Peter Stormare (66, „Prison Break“), Bradley Whitford (60, „Die Verlegerin“) und Jenna Ortega (17, „Jane the Virgin“).

