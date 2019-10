Klaas Heufer-Umlauf: „Privat probiere ich, unironisch zu sein“

Ironie? Alles schön und gut. Aber es geht auch gut ohne, meint Klaas Heufer-Umlauf. Und der Moderator von „Late Night Berlin“ findet das ziemlich erfrischend.

Klaas Heufer-Umlauf will in seinem Alltag nicht zu viel Ironie zulassen. „Privat probiere ich, unironisch zu sein“, sagte der Moderator und Sänger in einem Interview mit dem „Playboy“-Magazin. Nie habe die Ironie eine so große Konjunktur gehabt. „Das ist ja ein Problem unserer Generation“, sagte der 36-Jährige. Es sei sehr erfrischend, wenn man damit einfach mal aufhöre. „Das ist ganz heilsam.“

Zynismus ist der Humor der Glücklosen

Heufer-Umlauf gab auch zu bedenken, dass man bei der Anwendung von Ironie immer aufpassen müsse. „Weil diese kleine Brücke Richtung Zynismus manchmal gar nicht so weit entfernt ist – und das ist dann der Humor der Glücklosen.“

Der ProSieben-Spaßvogel hatte in seine Show am Montagabend einen Prank mit Capital Bra, einem der angesagtesten Rapper in Deutschland gezeigt.

Dabei nahm er ohne dessen Wissen u.a. ein Gespräch auf und produzierte daraus ein Video. (dpa/KT)