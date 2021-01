04.01.2021 12:00 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf: „The Masked Singer“ soll ihn wieder nach oben bringen

In München hat man umdisponiert. Klaas Heufer-Umlauf rundet künftig mit "Late Night Berlin" den Show-Dienstag auf ProSieben ab.

Ab 16. Februar 2021 gehört „Late Night Berlin“ der Dienstag. Direkt nach dem „The Masked Singer“-Abend geht Klaas Heufer-Umlauf auf Sendung und macht den Dienstag zur neuen, festen Verabredung, um über die Themen zu reden, die Deutschland, die Welt und ihn bewegen.

Popkultur, Politik, Musik, Sport oder das Medien-Business – Klaas kommentiert und diskutiert die wirklich wichtigen Themen ganz subjektiv, begrüßt seine Gäste und bietet eine musikalische Bühne als erste Adresse für nationale und internationale Musik-Acts und auch interessante Newcomer.

„The Masked Singer“ hilft

Erst im November hatte sich gezeigt, dass Heufer-Umlauf im Windschatten der quotenstärkste Show in der Geschichte des Senders deutlich punkten kann. Auf mehr als 17 Prozent schnellte der Marktanteil der ProSieben-Show in der Zielgruppe an jedem Montag hoch, an dem „The Masked Singer“ ausnahmsweise mal an einem Montag lief. Die Woche danach sah es wieder düsterer aus für „Late Night Berlin“.

Die Marktanteile der spätabendlichen Show bewegte sich meist im einstelligen Bereich. Die Quoten lagen da schon mal bei ernüchternden 330.000 Zuschauern – wie zuletzt beim vorproduzierten „Greatest Hits“-Special .

Start am 16. Februar

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagte zu der Sendeplatzverschiebung in einer Mitteilung des Senders: „Mit ‚Late Night Berlin‘ machen Klaas und sein Team unseren starken Dienstag perfekt. Der komplette Dienstagabend steht damit ganz im Zeichen herausragender Eigenproduktionen: ‚Wer stiehlt mir die Show?‘, ‚The Masked Singer‘ oder ‚Joko & Klaas gegen ProSieben‘ in der Prime Time, mit seiner Late-Night-Show bringt Klaas ab Februar die Zuschauer und uns jeden Dienstag bestens informiert und gut gelaunt ins Bett. So viel ProSieben auf ProSieben gab es dienstags lange nicht.“

„Late Night Berlin“ ab 16. Februar 2021 immer dienstags, direkt nach „The Masked Singer – red. Spezial“ auf ProSieben und auf Joyn