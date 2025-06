Stars Klage abgewiesen: Blake Lively triumphiert über Justin Baldoni

Blake Lively - Another Simple Favour - UK Special Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2025, 11:00 Uhr

Die 'Gossip Girl'-Darstellerin hat vor Gericht gesiegt - das feiert sie mit einem emotionalen Instagram-Beitrag.

Blake Lively verkündet, dass Justin Baldoni „gescheitert“ ist, nachdem seine Klage von einem Richter abgewiesen wurde.

Die US-Schauspielerin meldete sich in den sozialen Medien zu Wort, nachdem Richter Lewis J. Liman am Montag (9. Juni) in New York die Gegenklage ihres ehemaligen Co-Stars abgewiesen hatte.

Auf Instagram schrieb die 37-Jährige: „Letzte Woche stand ich stolz an der Seite von 19 Organisationen, die sich gemeinsam dafür einsetzen, das Recht von Frauen zu verteidigen, sich für ihre Sicherheit auszusprechen. Wie so viele andere habe ich den Schmerz einer Vergeltungsklage gespürt, einschließlich der künstlich erzeugten Scham, die uns brechen soll.“

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin fügte hinzu: „Während die Klage gegen mich abgewiesen wurde, haben viele andere nicht die Mittel, sich zu wehren. Ich bin mehr denn je entschlossen, weiterhin für das Recht jeder Frau einzustehen, ihre Stimme zu erheben – für ihre Sicherheit, ihre Integrität, ihre Würde und ihre Geschichte.“ Anschließend verwies sie auf einige „großartige Organisationen“, die Frauen Schutz und Unterstützung bieten, darunter ‚Women’s Equal Justice‘ und ‚Women’s Justice NOW‘.

Ihre emotionalen Post schloss Blake mit den folgenden Worten: „Mit Liebe und Dankbarkeit an die vielen, die mich unterstützt haben – viele von euch kenne ich, viele nicht. Aber ich werde nie aufhören, euch wertzuschätzen oder mich für euch einzusetzen.“

Blakes Anwälte Esra Hudson und Mike Gottlieb bezeichneten die Entscheidung des Richters als „vollständige Rehabilitierung“ der Schauspielerin. In einem Statement sagten sie laut dem ‚People‘-Magazin: „Das heutige Urteil ist ein vollständiger Sieg und eine vollständige Rehabilitierung für Blake Lively sowie für all jene, die von Justin Baldoni und den Wayfarer-Parteien in ihre Vergeltungsklage hineingezogen wurden – darunter Ryan Reynolds, Leslie Sloane und die ‚New York Times‘.“