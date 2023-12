Stars Vin Diesel streitet Missbrauchs-Vorwürfe ab Vin Diesel hat die Vorwürfe seiner ehemaligen Assistentin wegen sexueller Körperverletzung „kategorisch zurückgewiesen“. Der ‚Fast and the Furious‘-Darsteller wird von Asta Jonasson verklagt, die behauptete, der 56-jährige Star habe im September 2010 in seiner Suite im St. Regis Hotel in Atlanta „ihren Körper belästigt“. Diesels Anwalt hat die Behauptungen nun als „haarsträubend“ bezeichnet. Bryan Freedman […]