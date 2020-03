klatsch-tratsch.de startet mit Podcast „Gossip des Tages“

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten! klatsch-tratsch.de hat seinen eigenen Podcast gestartet. Den „Gossip des Tages von klatsch-tratsch.de“-Podcast. Ganz egal, welcher Stern welches Sternchen datet (und wieder verlässt), welcher Promi sich in Quarantäne begibt und welcher Celeb mal wieder gegen andere stänkert: Im Podcast hört ihr es zuerst.

Täglich navigieren Euch unsere Social-Media-Chefin Elisa und Musikchef Dennis höchstpersönlich durch die wichtigsten, abgefahrensten, aber auch traurigsten News des Tages. Garniert mit frechen, aber mitfühlenden Kommentaren der beiden klatsch-tratsch.de-Redakteure. „Wir versorgen Euch ab jetzt täglich mit den Themen, die uns in der Redaktion am meisten beschäftigen,“ so Dennis.

Immer montags – freitags

„Das können ‚Aufreger‘ sein, das können skurrile Themen sein oder auch traurige Ereignisse, bei denen wir auch ein bisschen Pipi in den Augen haben“, fügt unsere Social-Media-Redakteurin Elisa hinzu. Den ‚Gossip des Tages von klatsch-tratsch.de‘ gibt es überall, wo es Podcast gibt.

Weil wir unser Team aus auseinandergezerrt haben, hört Ihr Dennis bis auf weiteres allein.

